Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları kimler? Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 fragmanı!
Yılbaşını evde geçirecek olanları televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli programlar bekliyor. Bu programlardan biri olan Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 programıyla izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları kimler? İşte, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 fragmanı!
Show TV'nin sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları ile izleyenlere eğlenceli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. İşte, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları!
Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları arasında olan duayen sanatçı Emel Sayın, Türk Halk Müziği sanatçısı ve bağlama virüözü Erdal Erzindan eserleriyle izleyenlere nostaljik dakikalar yaşatacak.
Ayrıca Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan “Zemin Kötü” programında yeniden bir araya geliyor.