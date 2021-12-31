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Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 11:14 | 

Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları kimler? Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 fragmanı!

Yılbaşını evde geçirecek olanları televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli programlar bekliyor. Bu programlardan biri olan Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 programıyla izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları kimler? İşte, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 fragmanı!

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Show TV'nin sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları ile izleyenlere eğlenceli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. İşte, Güldür Güldür Show yılbaşı özel 2022 konukları!
2GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 KONUKLARI

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 KONUKLARI

Güldür Güldür Show oyuncuları yılbaşı özel programıyla hem en sevilen fenomen karakterleri hem de bu akşama özel hazırladıkları performanslar ile izleyiciyi ekranları başına kilitlemeye hazırlanıyor.
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Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları arasında olan duayen sanatçı Emel Sayın, Türk Halk Müziği sanatçısı ve bağlama virüözü Erdal Erzindan eserleriyle izleyenlere nostaljik dakikalar yaşatacak.
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Pop müziğinin çıkış yapan ismi Buray da Güldür Hüldür Show yılbaşı özel programında sevilen şarkılarını seslendirecek.
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Ayrıca Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan “Zemin Kötü” programında yeniden bir araya geliyor.
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Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show”, “Gerçek Kobra kim?” sorusunun cevabını arıyor. Bu programda Kobra Murat ve Kobra İbrahim'in kapışması izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.
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Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 31 Aralık Cuma saat 20.00’de Show TV’de.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 FRAGMANI
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