Gönül Dağı dizisi bu hafta yok mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin bu hafta olup olmayacağı dizinin izleyenleri tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki Gönül Dağı dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar
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TRT 1 ekranlarının takip edilen dizilerinden Gönül Dağı bu hafta ekranlarda olmayacak.
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GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK
Gönül Dağı dizisi bu hafta neden yok sorusu ise dizinin izleyenleri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi 27 Mart tarihinde oynanacak Norveç - Türkiye maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı yayınlanmayacak.
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Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ise 3 Nisan tarihinde ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
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GÖNÜL DAĞI 22. BÖLÜM FRAGMANI
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GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..