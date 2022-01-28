Golyat ne demek?

Yalnız Kurt dizisiyle gündeme gelen Golyat'ın adı pek çok farklı toplum ve dinde geçmektedir. Golyat, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat, MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.