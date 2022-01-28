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Golyat ne demek?

#Golyat #Golyat Ne Demek#Yalnız Kurt Golyat

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde imzası olan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un tanıtımında Golyat detayı dikkat çekti. Yalnız Kurt dizisi, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatacak. Peki, Golyat nedir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Golyat hakkında bilgiler

1/2Golyat ne demek

Yalnız Kurt dizisiyle gündeme gelen Golyat'ın adı pek çok farklı toplum ve dinde geçmektedir. Golyat, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat, MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

2/2Câlûtun boyu

Câlût'un boyu

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek (kübit) ve bir karış (span)" olarak verilir.

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