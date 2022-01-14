Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gökhan Keser’in oynadığı diziler

Yıllardır hayalini kurduğu sahnelere Türkiye'nin önde gelen en önemli kadın solistlerinden Sıla ile adım atan Keser; uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" video kliplerinde de bulunan Keser sanatçının 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de bulundu.



Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.



Gökhan Keser "Sony Music" etiketiyle 2012 yılının Ocak ayında raflardaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan albümünün prodüktörlüğünü Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır yaptı. Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni toplayarak müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Ardından kliplendirdiği "Bazen" "Seninle Bozdum" ve "Ceket" şarkılarını sırasıyla kliplendirdi. 2014 başında da ilk albümden sonra 2. single çalışması "Hiç Vaktim Yok" u sevenleriyle bulusturdu. Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer aldı. Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isimdir. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Yalancı Sevgilim filminde rol almıştır.