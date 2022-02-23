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Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Güney ve oğlu Selim Güney hakkında bilgiler

#Gökhan Güney#Selim Güney#Gökhan Güney Kimdir

Gökhan Güney ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğu usta sanatçı Gökhan Güney. İzleyiciler ünlü isim ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Peki, Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli Gökhan Güney ve oğlu Selim Güney hakkında bilgiler

Gökhan Güney’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlü isim Gökhan Güney, hafızalara kazınan birçok başarılı şarkı yaptı. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini üstlendi. Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden sanatçı Gökhan Güney’in 40 yaşında hayatını kaybeden oğlu Selim Güney, memleketi Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde toprağa verildi.

2/3GÖKHAN GÜNEY KİMDİR

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya gelmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür.

1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

3/3Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli Gökhan Güney ve oğlu Selim Güney hakkında bilgiler

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.2010 Lu Yılların Başlarında İstanbul'un Kozyatağı Semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" Adlı Mekanı Açmış , Daha Sonra da devretmiştir.

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden sanatçı Gökhan Güney’in 40 yaşında hayatını kaybeden oğlu Selim Güney, memleketi Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde toprağa verildi.

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