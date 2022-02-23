Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Güney ve oğlu Selim Güney hakkında bilgiler

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya gelmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür.



1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.



Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.



