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Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan'ın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı hakkında bilgiler

#Gökhan Dağıstanlı#Gökhan Dağıstanlı Kimdir#Sevcan Orhan'ın Sevgilisi Gökhan Dağıstanlı

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan'ın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı magazin severler tarafından merak konusu oldu. Sevcan Orhan katıldığı 2. Sayfa programında sevgilisi Gökhan Dağıstanlı'nın seslendirdiği şiiri duyunca duygusal anlar yaşadı. Peki, Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Dağıstanlı hakkında merak edilenler...

1/3Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli Sevcan Orhanın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı hakkında bilgiler

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan katıldığı programda sevgilisi Gökhan Dağıstanlı ile olan beraberliğinden bahsetti.

2/3Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli Sevcan Orhanın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı hakkında bilgiler

Çok özel bir şey yaşadığını ifade eden ORhan, Gökhan Dağıstanlı'nın sesinden şiir dinlerken göz yaşlarına hakim olamadı ve "Sesini bile duyunca duygulanıyorum, çok değerli" sözleriyle aşkını ilan etti.

3/3GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR

GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR?

Gökhan Dağıstanlı, 26 Aralık 1978'de İstanbul'da doğdu.

1996 senesinde Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu ve sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. 2000 yılında üniversiteden mezuniyetinin ardından askerlik görevini tamamladı ve profesyonel iş hayatına başladı. 2017 senesinin Eylül ayında genel müdürü olduğum şirketten ayrılarak kariyerini yazar olarak sürdürmeye karar verdi.

Çocukluğundan bu yana şiirle ilgilendi. 10 seneden uzun zamandır yazılar ve şiirler yazıyor. İlk kitabı Kimsesiz Mektuplar Kasım 2017'de piyasaya çıktı. 3 yılı aşkın süredir KAFA Dergisi'nde ve yaklaşık 6 aydır da Fitbol Dergisi'nde yazıları yayınlanıyor. Ayrıca 2 senedir BJK TV'de Sen Ben Yok isimli programda yorumcu olarak bulunmakta. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı. 1 kez evlilik yaptı ve ayrıldı. Şimdilerde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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