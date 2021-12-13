Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den nikah provası
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...
Nikah provası
Gökhan Alkan, yeni yaşını nişanlısı Nesrin Cavadzade’nin organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. 34 yaşına giren oyuncu, “Sensin” yazan pastasının mumlarını üfledi. Cavadzade, Alkan ve kedileriyle birlikte verdiği romantik pozları Instagram hesabında paylaştı.
Küstüm size
Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Engin’in Emily’s Garden adlı mekanından çıkan çift, muhabirleri görünce hızla araçlarına yöneldi. “İlişkiniz nasıl gidiyor? Neden cevap vermiyorsunuz bize?” soruları üzerine Oğulcan Engin, muhabirlere gülerek “Küstüm size” dedi. (Sayit DURMAZ)
Altın bilezik için mühendislik okudum!
Oyuncu Aslıhan Malbora, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği okuduğunu söyleyen Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu anlattı:
“Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum. Soyadının anlamını da anlatan oyuncu, soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, “mal” ve “alabora” kelimelerinin birleşip sonradan “Malbora” haline geldiğini söyledi.
“Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum. Soyadının anlamını da anlatan oyuncu, soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, “mal” ve “alabora” kelimelerinin birleşip sonradan “Malbora” haline geldiğini söyledi.
Bir yaş daha aldım
Burcu Özberk, yeni yaşını sette kutladı. “Aşk Mantık İntikam” dizisinde rol alan oyuncu, set ekibinin doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Pastasındaki mumları üflerken verdiği pozu sosyal medyada da paylaşan Özberk, “Bir yaş daha aldım” notunu yazdı. 32 yaşına giren oyuncunun derin göğüs dekolteli kıyafeti de dikkatlerden kaçmadı.
Demet’e nispet mi?
Demet Şener ve Cenk Küpeli, aylık evliliklerini geçen ocak ayında sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarken, Cenk Küpeli de önceki gün bir kadınla Kuruçeşme’de objektife yansıdı.Küpeli, görüntülendiğini fark edince yüzünü başka yöne doğru çevirdi. Rahatsız olan Küpeli, bir süre sonra mekandan ayrıldı. (Behlül AYDIN)
Vina babaya emanet
Müge Boz’un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile Bebek Parkı’nda görüntülendi. Bebek koltuklu bisikletiyle parka gelen Erdeniz ve Vina, parkta vakit geçirdi. Erdeniz, “Müge’nin bugün işleri vardı. Vina’yı bana emanet etti. Vina’yı genellikle anne-baba ile büyütmeye çalışıyoruz” dedi. Basketbolcu Vina’nın dizindeki çamur izleri hakkında ise “Çocuk babaya bırakılınca böyle oluyor. Hep derler ya ‘Çocuk babaya bırakılmaz’ diye, doğruymuş” esprisini yaptı. (Behlül AYDIN)
Oğlum aynı babam
Oğulları Cem’i 3 ay önce kucaklarına alan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Lucca adlı mekanda yemek yiyen çift, muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. Alkoçlar, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “Aynı babam, babama benziyor” yanıtını verdi. Çift, Porsche marka arabayla oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)
Yaşlı insan kalmadı
Makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Makyajla ilgili düşüncelerini paylaşan Suzan Kardeş, “Çok sevmem güzellik makyajını. Ben insanın var olan güzelliğini ortaya çıkarmaya varım. Estetiğe de karşı değilim ama her yere yaptırmanın alemi yok. Şimdi mesela sanat dünyasında yaşlı aranıyor. Yaşlı insan yok. Anne, anneanne, genç kız, çirkin, kötü bakışlı lazım. Karakter lazım. Karakter bulunamıyor” dedi.
Kerem Alışık izdihamı
Kerem Alışık, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Sinema salonunda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, festivalin açılış filmi olan, başrolünde yer aldığı “72. Koğuş” filmini de sevenleriyle birlikte izledi. Günün sonunda bir izdiham yaratan Malatyalılar oyuncu ile fotoğraf çektirme ve imza yarışına girdi.