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Magazin
Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 08:29 | 

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den nikah provası

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...

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1Nikah provası

Nikah provası

Gökhan Alkan, yeni yaşını nişanlısı Nesrin Cavadzade’nin organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. 34 yaşına giren oyuncu, “Sensin” yazan pastasının mumlarını üfledi. Cavadzade, Alkan ve kedileriyle birlikte verdiği romantik pozları Instagram hesabında paylaştı.
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Fotoğrafların altına oyuncu, “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü. Gecede giydikleri kıyafetlerle gelin ve damata benzetilen çift için “nikah provası” şeklinde yorumlar yapıldı.
3Küstüm size

Küstüm size

Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Engin’in Emily’s Garden adlı mekanından çıkan çift, muhabirleri görünce hızla araçlarına yöneldi. “İlişkiniz nasıl gidiyor? Neden cevap vermiyorsunuz bize?” soruları üzerine Oğulcan Engin, muhabirlere gülerek “Küstüm size” dedi. (Sayit DURMAZ)
4Altın bilezik için mühendislik okudum

Altın bilezik için mühendislik okudum!

Oyuncu Aslıhan Malbora, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği okuduğunu söyleyen Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu anlattı:

“Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum. Soyadının anlamını da anlatan oyuncu, soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, “mal” ve “alabora” kelimelerinin birleşip sonradan “Malbora” haline geldiğini söyledi.
5Bir yaş daha aldım

Bir yaş daha aldım

Burcu Özberk, yeni yaşını sette kutladı. “Aşk Mantık İntikam” dizisinde rol alan oyuncu, set ekibinin doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Pastasındaki mumları üflerken verdiği pozu sosyal medyada da paylaşan Özberk, “Bir yaş daha aldım” notunu yazdı. 32 yaşına giren oyuncunun derin göğüs dekolteli kıyafeti de dikkatlerden kaçmadı.
6Demet’e nispet mi

Demet’e nispet mi?

Demet Şener ve Cenk Küpeli, aylık evliliklerini geçen ocak ayında sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarken, Cenk Küpeli de önceki gün bir kadınla Kuruçeşme’de objektife yansıdı.Küpeli, görüntülendiğini fark edince yüzünü başka yöne doğru çevirdi. Rahatsız olan Küpeli, bir süre sonra mekandan ayrıldı. (Behlül AYDIN)
7Vina babaya emanet

Vina babaya emanet

Müge Boz’un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile Bebek Parkı’nda görüntülendi. Bebek koltuklu bisikletiyle parka gelen Erdeniz ve Vina, parkta vakit geçirdi. Erdeniz, “Müge’nin bugün işleri vardı. Vina’yı bana emanet etti. Vina’yı genellikle anne-baba ile büyütmeye çalışıyoruz” dedi. Basketbolcu Vina’nın dizindeki çamur izleri hakkında ise “Çocuk babaya bırakılınca böyle oluyor. Hep derler ya ‘Çocuk babaya bırakılmaz’ diye, doğruymuş” esprisini yaptı. (Behlül AYDIN)
8Oğlum aynı babam

Oğlum aynı babam

Oğulları Cem’i 3 ay önce kucaklarına alan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Lucca adlı mekanda yemek yiyen çift, muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. Alkoçlar, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “Aynı babam, babama benziyor” yanıtını verdi. Çift, Porsche marka arabayla oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)
9Yaşlı insan kalmadı

Yaşlı insan kalmadı

Makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Makyajla ilgili düşüncelerini paylaşan Suzan Kardeş, “Çok sevmem güzellik makyajını. Ben insanın var olan güzelliğini ortaya çıkarmaya varım. Estetiğe de karşı değilim ama her yere yaptırmanın alemi yok. Şimdi mesela sanat dünyasında yaşlı aranıyor. Yaşlı insan yok. Anne, anneanne, genç kız, çirkin, kötü bakışlı lazım. Karakter lazım. Karakter bulunamıyor” dedi.
10Kerem Alışık izdihamı

Kerem Alışık izdihamı

Kerem Alışık, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Sinema salonunda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, festivalin açılış filmi olan, başrolünde yer aldığı “72. Koğuş” filmini de sevenleriyle birlikte izledi. Günün sonunda bir izdiham yaratan Malatyalılar oyuncu ile fotoğraf çektirme ve imza yarışına girdi.
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