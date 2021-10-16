Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Ersoy kimdir, mesleği ne?

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler. 2004 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu. Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca birçok Türk pop sanatçısı, müzisyeni ve grubu ile de sahne çalışmalarına devam etti. Bunlar arasında Alpay, Bengü, Burcu Güneş, Cüneyt Akgün, Gülşen, Keremcem, Metin Ersoy, Saad Chemmari, Sibel Tüzün, Tarkan, Tuğba Özerk ve Vedat Sakman yer almaktadır.



2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.