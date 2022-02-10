Gizem Güven kimdir, kaç yaşında? Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi? Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken reklam filminde rol almasıyla televizyonlarla tanıştı. İlk dizi projesi ise Temiz Aile Temiz Gelecek oldu. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırdı. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve pek çok reklamda oynamıştır.