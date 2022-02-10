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Gizem Güven kimdir, kaç yaşında? Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi? Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

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Oyuncu Gizem Güven ve Futbolcu Caner Turp Uzun bir sevgililik döneminden sonra Gizem Güven, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları boşanma açıklamasıyla gündeme geldi. kimdir, kaç yaşında? Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi?

1/4Gizem Güven kimdir, kaç yaşında Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken reklam filminde rol almasıyla televizyonlarla tanıştı. İlk dizi projesi ise Temiz Aile Temiz Gelecek oldu. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırdı. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve pek çok reklamda oynamıştır.

2/4Gizem Güven kimdir, kaç yaşında Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

3/4Gizem Güven kimdir, kaç yaşında Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etti. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazandı.

4/4Gizem Güven kimdir, kaç yaşında Gizem Güven ve Caner Turp ne zaman evlendi Boşanma haberleriyle gündeme geldiler…

Genç oyuncu Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 2020 eylül ayındaevlenmişti. Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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