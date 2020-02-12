Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Konfeksiyon atölyesinden emekli olmuş
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Yeşilçam’ın 'Ömercik' lakaplı oyuncu Ömer Dönmez’in, konfeksiyon atölyesinde çalışıp emekli olduğu ortaya çıktı.
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Ömercik lakaplı Ömer Dönmez’in (61), eniştesinin konfeksiyon atölyesinden emekli olduğu ortaya çıktı.
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Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, sanatçının yeğeni Tolga Acar, “Geçtiğimiz sene emekli oldu. Orada makineci olarak çalışıyordu. Geçimini bu şekilde sağlıyordu. Son dönemlerde sıkıntıdan kuzeninin elektronik mağazasına gidip, zaman geçiriyordu” dedi.
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SADECE EDİZ HUN ARADI
Oyuncunun geçirdiği kazanın ardından sol gözünü kaybettiği için sektöre küstüğünü belirten Acar, “Son olarak ‘İkinci Bahar’ dizisinde rol almıştı. O dönem, ‘Oyunculuğum eskisi gibi değil’ diyordu. Sektörden de kimse arayıp, sormuyordu ama cenazesine geldiler. Yaşarken bir tek 2-3 defa Ediz Hun aramıştı. Mahalle arkadaşı Sunay Akın’la görüşüyordu” şeklinde konuştu.
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan 'Ömercik' lakaplı Ömer Dönmez, annesi Gülsen Dönmez’in acısına dayanamadı.
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KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR
Yeğen Tolga Acar, “Hiç evlenmedi, anneannemle yaşıyordu. Üç ay önce o da hayatını kaybetti. Herhalde dayım, onun acısına dayanamadı. Zaten anneannem iki senedir rahatsız olduğu için Üsküdar’da tek başına yaşıyordu. KOAH hastalığı vardı. Sigara içtiği için hayatını kaybettiği gün kalp krizi geçirmiş olabilir. Kötü olduğu için beni aradı. Evlerimiz arasında 300 metre var. Kötü olduğunu söyleyip, hemen gittim ama evde cansız bedeniyle karşılaştım” dedi.
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Dönmez’in ailesine düşkün olduğunu belirten Acar, “Hepimiz Üsküdar’da oturuyoruz. Dayım ne zaman dertleşmek istese beni arar, evine giderdim” açıklamasını yaptı.
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Tolga Acar, “Ömer Bey’i tanıyan oluyor muydu?” sorusuna, “Ömercik diye birbirlerine gösterirlerdi. O sektörden iyice kopmuştu. Hep ailesiyle zaman geçiriyordu” cevabını verdi.
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BİR DÖNEME DAMGA VURDU
Siyah- beyaz Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu.
Bazen de Ediz Hun'a "Size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı. Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti. 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da dünyaya gelen Ömercik, 1 Şubat 2020'de hayata gözlerini yumdu.
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Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.
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O YARIŞMA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı ve gerçek hayattaki kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'nun (Ayşecik) babası senarist Hamdi Değirmencioğlu onu Ses dergisinin çocuk yıldız yarışmasına sokmasaydı belki de hayatı çok farklı bir şekilde ilerleyecekti Ömercik'in. Yarışmada birinci değil ikinci oldu ama yine de Yeşilçam kapıları onun için ardına kadar açıldı.
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Ama pek çok çocuk yıldızın kaderinden farklı olmadı onunki de. Büyüdükçe popülerliğini kaybetti. Onun ilk gençliğine denk gelen 1970'li yıllarda etkin olan erotik filmler dönemi Ömercik'in kariyerini değiştirmesine neden oldu.
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17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü. Kısacası onun için "film bitti". Sonra bir süre büfecilik, taksicilik yaptı. Zeynep Değirmencioğlu ile emlakçılık yaptı. Onu 90'ların sonunda 2000'lerin başında bazı TV dizilerinde konuk oyuncu olarak katıldı.