Gelin Evi puan tablosunda son durum: 18 Ocak yarışmacısı kaç puan aldı?

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Gelin Evi'nde haftanın finaline doğru geri sayım sürüyor. İlk dört günü geride bırakan Gelin Evi'nde haftanın finali bu hafta Adapazarı’nda gerçekleşecek. Haftanın finali öncesi en çok merak edilen konuların başında puanlar geliyor. Puanlamada yarışmacıların yanı sıra sunucu Aslıhan Hünel’in değerlendirmesi etkili oluyor. İşte Gelin Evi'nde ilk dört günün puanları...

Yeni haftanın açılışı Gizem Hanım’ın evinde yapıldı. Yeni haftanın ilk yarışmacısı gününü 31 puanla kapattı.

Haftanın 2’nci günü yarışmacısı ise Damla Hanım’dı. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı 32 puan aldı.