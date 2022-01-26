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Fragmana tabut sahnesi damga vurdu: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis öldü? Tarihte Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizinin yeni bölüm fragmanına Oruç Reis'in tabut sahnesi damga vurdu. Oruç Reis'in cenaze töreninden görüntülerin yer aldığı fragmanın ardından dizi takipçileri karakteri canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın akıbetini merak ediyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? İşte tarihte Oruç Reis'in ölümüyle ilgili detaylar...

1/4Fragmana tabut sahnesi damga vurdu: Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde Oruç Reis öldü Tarihte Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'in akıbeti merak ediliyor. Tarihi dizinin yayınlanan son bölümünde Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad’a Pietro’yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo’yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç Reis ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti.

2/4Fragmana tabut sahnesi damga vurdu: Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde Oruç Reis öldü Tarihte Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü

Fragmana Hüma Hatun’un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri ve Oruç ile yollarını ayıran Isabel'in ölüm haberini aldığı anlar damga vurdu.

3/4Fragmana tabut sahnesi damga vurdu: Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde Oruç Reis öldü Tarihte Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü

Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.

4/4ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

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