FotoÅŸop farkÄ±

FOTOÄžRAFLARINI RÃ–TUÅžLUYOR Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda daha kaslÄ± ve formda gÃ¶rÃ¼nen Anastasia Karanikolaou'nun gerÃ§ek halinin o paylaÅŸÄ±mlardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden farklÄ± olmasÄ± onun da fotoÅŸop uygulamalarÄ±ndan faydalandÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na neden oldu.