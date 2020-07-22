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Haber GiriÅŸ: 22 Temmuz 2020 - 09:00,

FotoÅŸop farkÄ±

Instagram yÄ±ldÄ±zÄ± havuz baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve sosyal medya gerÃ§eÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1HAVUZ KEYFÄ°
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HAVUZ KEYFÄ°

Bir yandan Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼ndemde olan Anastasia Karanikolaou, Meksika'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta objektiflere takÄ±ldÄ±.

2SARI BÄ°KÄ°NÄ°
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SARI BÄ°KÄ°NÄ°

"Stassiebaby" adÄ±yla tanÄ±nan Anastasia Karanikolaou, havuz keyfi yapÄ±p gÃ¼neÅŸlendikten sonra pareosunu beline sararak kaldÄ±ÄŸÄ± villanÄ±n yolunu tuttu.

3BÄ°RAZ FARKLI
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BÄ°RAZ FARKLI

Stassiebaby'nin Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle gerÃ§ek hayattaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ arasÄ±ndaki fark da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

4FOTOÄžRAFLARINI RÃ–TUÅžLUYOR
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FOTOÄžRAFLARINI RÃ–TUÅžLUYOR

Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda daha kaslÄ± ve formda gÃ¶rÃ¼nen Anastasia Karanikolaou'nun gerÃ§ek halinin o paylaÅŸÄ±mlardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden farklÄ± olmasÄ± onun da fotoÅŸop uygulamalarÄ±ndan faydalandÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na neden oldu.

5YAKIN ARKADAÅž
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YAKIN ARKADAÅž

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Kylie Jenner'Ä±n yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen en iyi arkadaÅŸÄ± Stassie Karanikolaou ya da gerÃ§ek adÄ±yla Anastassia Karanikolaou yeni yaÅŸÄ±na girdi.

6PEMBE KIYAFET
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PEMBE KIYAFET

23 yaÅŸÄ±na giren TV yÄ±ldÄ±zÄ±, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kutlama pozlarÄ±yla da sosyal medyayÄ± hareketlendirdi.Â 

7BEÄžENÄ° VE YORUM YAÄžDI
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BEÄžENÄ° VE YORUM YAÄžDI

KarÄ±n kaslarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan pembe bir kÄ±yafet giyen Karanikolaou, bir video bir dizi de fotoÄŸrafa Instagram sayfasÄ±nda yer verdi. Bu paylaÅŸÄ±mlara takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

8TV YILDIZI
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TV YILDIZI

Peki ama kim budÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin kadÄ±nÄ± olan Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nan adÄ±yla Stassie.

9ZENGÄ°N DOÄžDU
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ZENGÄ°N DOÄžDU

Hayata gÃ¶zlerini "Ã¼nlÃ¼ ve zengin" olarak aÃ§an Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanÄ±yor.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

10JENNER Ä°LE ARALARINDAN SU SIZMIYOR
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JENNER Ä°LE ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Bunun son Ã¶rneklerinden biri de Anastasia Karanikolaou. Bir zamanlar yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen Jordyn Woods'un, ablasÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± ile flÃ¶rt etmesinden sonra onu hayatÄ±ndan Ã§Ä±karan Jenner, ÅŸimdi nereye gitse yanÄ±ndan Karanikolaou'yu ayÄ±rmÄ±yor.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ 

11BÄ°RLÄ°KTE TATÄ°L
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BÄ°RLÄ°KTE TATÄ°L

Jenner ve Karanikolaou bu yaz grup olarak gittikleri Turks and Caicos adalarÄ± tatilinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. O tatil sayesinde genÃ§ kadÄ±nÄ± hiÃ§ tanÄ±mayanlar da tanÄ±mÄ±ÅŸ oldu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

12DAHA Ã‡OK Ä°NSAN TANIDI
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DAHA Ã‡OK Ä°NSAN TANIDI

AslÄ±nda Kylie Jenner'Ä±n Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan ve arkadaÅŸ Ã§evresinde de sosyal medyada da Stassie adÄ±yla anÄ±lan Anastasia Karanikolaou bu sayede adÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitlelere duyurdu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

13KRIS JENNERIN EVÄ°NDE KALDI
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KRIS JENNER'IN EVÄ°NDE KALDI

Bir dÃ¶nem Kylie Jenner'Ä±n annesi Kris Jenner'Ä±n evine taÅŸÄ±nan ve yerleÅŸen Anastasia Karanikolaou, Kardashian- Jenner ailesinin genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok eski ve "sadÄ±k" bir arkadaÅŸÄ±.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

14MÄ°LYONLARCA TAKÄ°PÃ‡Ä°
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MÄ°LYONLARCA TAKÄ°PÃ‡Ä°

Yunan asÄ±llÄ± Anastasia Karanikolaou, bir sosyal medya fenomeni aslÄ±nda. Instagram'da 4 milyonun Ã¼zerinde takipÃ§isi var. Youtube'da da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kitleye hitap ediyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ 

15ESTETÄ°K TUTKUNU
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ESTETÄ°K TUTKUNU

Magazin basÄ±nÄ±nÄ± ve paparazzileri peÅŸine takmasÄ±nÄ±n tek nedeni de Kylie Jenner deÄŸil. HenÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen kelimenin tam anlamÄ±yla bir estetik tutkunu. Durmadan estetik cerrahlara gidiyor. HenÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen "sarktÄ±" diye iddia ettiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerini yaptÄ±rarak adÄ±nÄ± duyurdu sonra da estetik kliniklerden Ã§Ä±kmaz oldu.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ

16MAGAZÄ°N BASINININ GÃ–ZDESÄ°
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MAGAZÄ°N BASINININ GÃ–ZDESÄ°

BugÃ¼ne kadar sadece sosyal medya takipÃ§ilerinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Anastasia Karanikolaou, Jenner'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan Turks and Caicos tatili sayesinde artÄ±k magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da gÃ¶zdelerinden biri haline geldi.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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