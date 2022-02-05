Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen?’'in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak yaAlanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"#Efecan Karaca
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede gol iptal edildi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de gol iptal edildi! Skor...#Beşiktaş
Bakan Akar da koronavirüse yakalandı Sağlık durumu hakkında bilgi verdiBakan Akar da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi#Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması#Koronavirüs
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
Galatasaray, 3 puana hasret kaldı 10 kişilik Alanyayı deviremediGalatasaray, 3 puana hasret kaldı! 10 kişilik Alanya'yı deviremedi#Alanyaspor
Galatasarayın yeni transferi rekora ortak oldu İlk maçta...Galatasaray'ın yeni transferi rekora ortak oldu! İlk maçta...#Galatasaray
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Kanlı pusu Babadan acı haber geldi, kızı yaralıKanlı pusu! Babadan acı haber geldi, kızı yaralı#Adana
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsüSeren Serengil'in şaşırtan görüntüsü#Seren Serengil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen?’'in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

#Maske Kimsin Sen#‘Maske Kimsin Sen? Saat#‘Maske Kimsin Sen?’ Final

Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen?’'in yayın saatinde değişiklik yapıldı. 1 Ocak'tan bu yana ekran macerasını sürdüren ‘Maske Kimsin Sen?’'in 8. bölüm saati ileri bir saate alındı. Peki, Maske Kimsin Sen? yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ‘Maske Kimsin Sen?' ne zaman final yapacak?

1/3Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen’in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak

Cumartesi günleri yayınlanan eğlence programı Maske Kimsin Sen?'in 9. bölümde final yapacağı iddia edilmişti. Düşen reytingler nedeniyle final kararı aldığı doğrulanan "Maske Kimsin Sen?" 5 Şubat Cumartesi günü "Orta Direk Şaban" filminin ardından saat 21.45'te 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

2/3Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen’in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?"'in 9. bölüm tarihi 12 Şubat Cumartesi gününe denk gelecek.

3/3Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen’in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak

Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maske Kimsin Sen#‘Maske Kimsin Sen? Saat#‘Maske Kimsin Sen?’ Final