Final haberleriyle gündeme gelen ‘Maske Kimsin Sen?’'in yayın saatinde değişiklik... Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Cumartesi günleri yayınlanan eğlence programı Maske Kimsin Sen?'in 9. bölümde final yapacağı iddia edilmişti. Düşen reytingler nedeniyle final kararı aldığı doğrulanan "Maske Kimsin Sen?" 5 Şubat Cumartesi günü "Orta Direk Şaban" filminin ardından saat 21.45'te 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?"'in 9. bölüm tarihi 12 Şubat Cumartesi gününe denk gelecek.
Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.