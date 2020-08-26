Feyza Aktan'dan eski eşi Özcan Deniz'e rest! 'Yeniden evlenelim ya da...'
15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, kısa süre sonra barıştı. Ancak ikili arasında yine kriz çıktı. İddiaya göre Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekti.
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Özcan Deniz'le Feyza Aktan arasında yine kriz çıktı... İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı.
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Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
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YENİDEN NİKAH İSTİYOR...
Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden Feyza Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz'e resti çekti.
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Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.
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Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti.(Takvim)