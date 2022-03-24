Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek şarkıları ve son hali

#Fatih Ürek#Fatih Ürek Kimdir#Fatih Ürek Son Hali

Magazin gündeminde samimi açıklamalarıyla zaman zaman yer alan Fatih Ürek, 2. Sayfa programının konuğu oldu. Son olarak Kemal Sunal ve Ali Sunal ile birlikte 'Haydi Güzelim' şarkısına eşlik etmeleriyle sosyal medyada konu olan Fatih ürek hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Ürek şarkıları ve son hali...

1/3Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli Fatih Ürek şarkıları ve son hali

Eğlenceli sahneleri ve şarkıları kadar açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen isim Fatih Ürek, Müge ile Gülşen'in konuğu oldu. Kemal Sunal ile sosyal medyada gündem olan videosu duygusal anlar yaşattı. Peki, Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Fatih Ürek hakkında bilgiler...

2/3FATİH ÜREK KİMDİR

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

3/3Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli Fatih Ürek şarkıları ve son hali

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Ürek#Fatih Ürek Kimdir#Fatih Ürek Son Hali