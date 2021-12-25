Faruk Tınaz kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?
Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin usta ismi Faruk Tınaz da yaşamını kaybetti. Sanatçının ölüm sebebi eşinin açıklamalarının ardından daha da merak konusu oldu. Acı haberi, yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü duyurdu. Peki, Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Faruk Tınaz hakkında merak edilenler...
Ünlü sanatçı Faruk Tınaz tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeniyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, süphelerin oluşmasına neden oldu. Peki, Faruk Tınaz kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı. İşte eşinin iddiaları ve Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni...
FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?
65 yaşındaki sanatçı Faruk tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu: “Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı.”
FARUK TINAZ KİMDİR?
Tınaz, 6 Haziran 1956’da Adana’da doğdu. Annesi mevlithandı. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer’den müzik dersi aldı. 1980 yılında açılan sınavı kazanarak TRT’de çalışmaya başladı. Ankara’da başladığı sahne hayatına İstanbul’da devam etti. Üçü de hayata veda eden sanatçılar Kamil Sönmez, Osman Yağmurdereli ve Asım Ekren ile 1973 yılında Şişli’de tek odalı bir evi paylaştı. 2010’da Yeniköy’deki villasında darp edildiği haberleriyle gündeme geldi. Sanatçı, sırasıyla “Yunus Gibi”, “Sevelim”, “Göz Göze”, “Şansım Açıldı”, “Ömrümü Çalan Yıllar”, “Kal Benimle”, “Kalbimin Kadını” ve “Dinlenesi Şarkılar” albümlerini yayınladı.