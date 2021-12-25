Faruk Tınaz kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?

65 yaşındaki sanatçı Faruk tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu: “Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı.”