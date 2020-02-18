Faizler düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüşler meydana geldi. Bankalar kampanya yaparak konut kredisi kullanımının önünü açtı. 240 ay vadeye kadar konut kredisi kullanılabiliyor.



İşte bankalara göre konut kredisi faizi ve ödemesi