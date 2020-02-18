Faizler düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri
Kredi faizlerinin gerilemesiyle birlikte konut alımlarında artışlar görülmeye başlandı. Bankalar çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşları ev sahibi yapıyor.
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1
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüşler meydana geldi. Bankalar kampanya yaparak konut kredisi kullanımının önünü açtı. 240 ay vadeye kadar konut kredisi kullanılabiliyor.
İşte bankalara göre konut kredisi faizi ve ödemesi
2
Ziraat Bankası
Firma katkı paylı konut kredisi
Faiz oranı yüzde 0.79
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira
3
Vakıfbank
SarıPanjur Sıfır Konutlara Özel Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.79
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira
4
ING Bank
Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.94
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2188 lira
5
Akbank
Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.95
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
6
İş Bankası
Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.95
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
7
Alternatif Bank
Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.98
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2212 lira
8
Garanti Bankası
Kiracıya Mortgage
Faiz oranı yüzde 0.97
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira
9
Yapı Kredi
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 0.97
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira
10
TEB
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 0.99
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
11
HSBC
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 0.99
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
12
ICBC
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 1.01
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2230 lira
13
QNB Finansbank
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 1.04
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2248 lira
14
Fibabanka
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 1.20
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2347 lira
15
Burgan Bank
Konut kredisi
Faiz oranı yüzde 1.35
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2442 lira
16
Halkbank
Hesaplı evim kredisi
Faiz oranı yüzde 0.99
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
17
Vakıfbank
Konut Kredisi
Faiz oranı yüzde 0.95
100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira