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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 00:55, /

Faizler düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Kredi faizlerinin gerilemesiyle birlikte konut alımlarında artışlar görülmeye başlandı. Bankalar çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşları ev sahibi yapıyor.

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1

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüşler meydana geldi. Bankalar kampanya yaparak konut kredisi kullanımının önünü açtı. 240 ay vadeye kadar konut kredisi kullanılabiliyor.

İşte bankalara göre konut kredisi faizi ve ödemesi

2

Ziraat Bankası

Firma katkı paylı konut kredisi

Faiz oranı yüzde 0.79

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira

3

Vakıfbank

SarıPanjur Sıfır Konutlara Özel Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.79

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira

4

ING Bank

Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.94

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2188 lira

5

Akbank

Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.95

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira

6

İş Bankası

Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.95

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira

7

Alternatif Bank

Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.98

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2212 lira

8

Garanti Bankası

Kiracıya Mortgage

Faiz oranı yüzde 0.97

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira

9

Yapı Kredi

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 0.97

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira

10

TEB

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 0.99

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

11

HSBC

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 0.99

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

12

ICBC

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 1.01

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2230 lira

13

QNB Finansbank

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 1.04

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2248 lira

14

Fibabanka

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 1.20

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2347 lira

15

Burgan Bank

Konut kredisi

Faiz oranı yüzde 1.35

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2442 lira

16

Halkbank

Hesaplı evim kredisi

Faiz oranı yüzde 0.99

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

17

Vakıfbank

Konut Kredisi

Faiz oranı yüzde 0.95

100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira

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