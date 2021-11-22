Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel ve eşi hakkında bilgiler
Ezgi Sertel, bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmacısının sunuculuğunu üstlenecek. Sevilen programı beş gün boyunca sunacak olan Sertel merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler
Ezgi Sertel merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’yı sunacak olan Ezgi Sertel, Arka Sokaklar dizisinin Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile evli. Ünlü çiftin ikiz bebekleri bulunuyor.
EZGİ SERTEL KİMDİR?
Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu Yemek programlarıyla yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenecek.
OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?
Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu , 6 Şubat 1980’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır. Samanyolu TV de Tek Türkiye dizisinde başrol oyuncu olarak görev aldı Halen Kanal D tarafından yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde Hakan Çınar adlı rolünü oynamaktadır.