Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel ve eşi hakkında bilgiler

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu Yemek programlarıyla yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenecek.