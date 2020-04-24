Ezgi Sertel ikizlerin yüzünü gösterdi
Suncuu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i dünyaya getirmişti...
Ünlü sunucunun ikiz bebekleri 3 aylık oldu. Ezgi Sertel çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi.
Sertel fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "
Daha önce iki kez bebeğini kaybeden Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile ilişkisini, hamileliğini ve sosyal medyada yaşadıklarını Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlatmıştı...
* Ozan ile biz 3-4 tane sinema filmi çektik. Orada hep nişanlıydık, sevgiliydik, arkadaştık. Sonrasında tekrar 'Tek Türkiye' dizisinde oynadık. Orada da yine sevgiliydik, evlendik.
* Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık.
* İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan.
'BURNU BÜYÜMÜŞ' DEDİLER
* Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim, hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra ‘burnu büyümüş’ dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi.
YORUMLARDAN ETKİLENİYORUM
Bunu yapan kadınlar kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor. Hayatında istediği konumda değilse, eşi istediği ilgiyi göstermiyorsa, hayallerine sahip olamamışsa sizi hedef alıyor. Bunları ‘kafaya takmıyorum’ demiyorum çünkü dönem dönem insan etkileniyor.
EN ÇOK CANIMI YAKAN YORUM...
En çok canımı yakan yorum ‘hamilelik insana yakışır, ama bu kadar çirkinini ilk kez görüyorum’ mesajı beni çok üzdü. Allah ıslah etsin bunun vebali var. Birisi yazmış ‘kadının sütü kesilse ne yapacaksınız’ diye… Ben yeni doğum yapmışım ‘kilomu vereyim’ derdinde değilim. 40’ımız çıktı çocuklarla bir toparlanma sürecindeyim, nasıl beslenmeliyim bunlara bakıyorum ben. O kişiler nasıl üzerim, nasıl kırıcı olurum bunu düşünüyorlar.
ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞIYORUM
Kimseyi her zaman memnun edemiyorsunuz. Benim önceliğim çocuklarım onlar sağlıklı olsun gerisi önemli değil. İnsanların kilolarının konuşulması saçma geliyor. Neden hep insanların dış görüşünü hakkında yorum yaparız. Kendinize böyle bir şey yapıldığını düşünmeniz gerek. Gelen yorumlara en çok annem üzüldü. Ben beslenmeme dikkat ediyorum, çocuklarım için yaşıyorum.
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