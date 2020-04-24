Ezgi Sertel ikizlerin yüzünü gösterdi

EN ÇOK CANIMI YAKAN YORUM... En çok canımı yakan yorum ‘hamilelik insana yakışır, ama bu kadar çirkinini ilk kez görüyorum’ mesajı beni çok üzdü. Allah ıslah etsin bunun vebali var. Birisi yazmış ‘kadının sütü kesilse ne yapacaksınız’ diye… Ben yeni doğum yapmışım ‘kilomu vereyim’ derdinde değilim. 40’ımız çıktı çocuklarla bir toparlanma sürecindeyim, nasıl beslenmeliyim bunlara bakıyorum ben. O kişiler nasıl üzerim, nasıl kırıcı olurum bunu düşünüyorlar.