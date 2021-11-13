EYT son dakika haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte gündemdeki son açıklamalar

EYT'de son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. EYT'lilere çözüm arayışı gündemde yer alırken EYT kimleri kapsayacak, sorusu da merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, 'Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz.' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirtilerek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.