Eylül ayı ile ilgili mesajlar ve sözler sosyal medya gündeminde ... Ünlü şairlerin eylül şiirleri...

Cemal Süreya Eylüldü

Dalından kopan yaprakların

Sararan yanlarına yazdım adını

Sahte bir gülüşten ibarettin oysa

Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu…



Eylüldü

Di ‘li geçmiş bir zamandı yaşadığımız

Adımlarımızın kısalığı bundandı

Bundandı gözlerimin durgunluğu

Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan

Ellerin kadar ıssız

Sen kadar zamansız molalar veriyordum

Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz



Eylüldü

İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin

Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun

Çırılçıplak kalakaldım sessizliğin orta yerinde

Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman

En çok sesini aradım

Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hâlâ

Gözlerini sildi zaman



Dedim ya… Eylüldü.

Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…