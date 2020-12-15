Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisinin Ferda’sı hakkında bilgiler

EVRİM ALASYA KİMDİR? Aslen İzmirli olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Dizi oyunculuğuna ise bir dönemin en çok izlenen dizisi “Bir İstanbul Masalı”nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı “Balçiçek” rolüne hayat veren Evrim Alasya, asıl çıkışını bir döneme damga vuran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl’da yakaladı. Bu dizide Ayşe Hafsa Sultan’ın gençliğini canlandıran Evrim Alasya, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Güneş’in Kızları’nda Emre Kınay ile başrolü paylaştı. En son Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat verdi.