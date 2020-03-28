Evliliği yürütemedik belki ama gayet güzel boşandık

BİRBİRİMİZİ HEP SEVECEĞİZ Gösteri dünyasının en sakin boşanan ünlü çiftlerinden biri Jennifer Lopez ile Marc Anthony oldu. Max ve Emme adında ikiz çocukları olan çift yollarını dostça ayırdı. Çocuklarıyla ilgili etkinliklerde de bir araya geliyorlar. Lopez boşanmadan sonra bir röportajında birbirlerini hep sevdiklerini ve seveceklerini belirtip "Arkadaş kalacağız" demişti.