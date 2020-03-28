Evliliği yürütemedik belki ama gayet güzel boşandık
Gösteri dünyasının ünlülerinin evlilikleri de boşanmaları da epey "gürültülü" oluyor genellikle.Özellikle de yollarını ayırma süreçleri. Bunun birçok örneğine sık sık tanık oluyoruz. Önceleri yalanlanan sonra doğrulanan iddialarla başlayan boşanma süreci, çiftlerin bazen birbirlerine medya üzerinde ilan ettikleri savaşla uzun süre devam ediyor.Sonra duruşmalar ve yine söylentiler, iddialar.
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1
SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR
Ancak bazı ünlü çiftler öylesine sakin bir biçimde boşanıyorlar ki, işin gerçeği bile uzun süre sonra ortaya çıkıyor. İşte birbirleriyle anlaşıp sessiz sedasız boşanan ünlü çiftler.
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'SELAM SÖYLEYİN' DEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Ufuk Yıldırım da 2012 yılında evlendiği Pelin Etilez ile 2016'da boşandı. Olay bir etkinlikte gazetecilerin Ufuk Yıldırım'a, "Eşinize selamımızı söyleyin" demesi üzerine ortaya çıktı. Şarkıcı "Herhalde eski eşimden bahsediyorsunuz" yanıtını verince çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Yıldırım'ın eşi Pelin Elitez de olayı doğrulayarak tek celsede boşandıklarını açıkladı.
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DOSTLUK SÜRÜYOR
Şevval Sam ile bir dönemin gözde futbolcularından Metin Tekin'in düğünleri de uzun süre konuşulmuştu. Ancak çift, 1993 yılında başlayan evliliklerini 1999 yılında bitirdi. Eski eşi hakkında "Metin uzak akrabam gibidir" diyen Şevval Sam, boşanmalarını da "şık bir şekilde" diye tanımlamıştı. Çiftin dostluğu sürüyor.
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BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURDULAR
Gökhan Özen ve Selen Sevigen altı yıl süren evliliklerini kavgasız gürültüsüz bir biçimde bitirdi. Söylentilere sebep olmak istemeyen çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.
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INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI
Pelin Sönmez ve Cengiz Çolak, 2014'te ABD'nin Los Angeles kentinde gösterişli bir düğünle evlenmişti. Uzun süre sesi soluğu çıkmayan genç çiftin boşandığı tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı. Herkes onların evliliğinin sürdüğünü zannederken Sönmez ve Çolak, 2016 yılında sessiz ve sakin bir şekilde boşanmış. Bu gerçek de Sönmez'in yakın arkadaşı Ebru Polat'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı.
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EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in Bodrum'daki düğünü de uzun süre konuşulmuştu. Ancak çiftin beş yıllık evliliklerini bitirdiğini magazin basını ortaya çıkardı. Onların boşanması da evliliklerinin tam tersine sessiz sedasız bir biçimde gerçekleşti.
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SADECE İKİ AY SÜRDÜ
Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil de evliliklerini sakin bin biçimde noktaladı. Çiftin evliliği sadece iki yıl sürdü.
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SONRADAN DUYULDU
Esra Akkaya ve Harun Uygural çifti de 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Çiftin boşandığı da sonradan duyuldu. Akkaya ve Uygural, Can adında bir erkek çocuğu evlat edinmişti. Akkaya, coronavirüs salgını ortaya çıkıncaya kadar oğluyla birlikte Londra'da yaşıyordu. Anne ile oğul şimdilik İstanbul'da.
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BİRBİRİMİZİ HEP SEVECEĞİZ
Gösteri dünyasının en sakin boşanan ünlü çiftlerinden biri Jennifer Lopez ile Marc Anthony oldu. Max ve Emme adında ikiz çocukları olan çift yollarını dostça ayırdı. Çocuklarıyla ilgili etkinliklerde de bir araya geliyorlar. Lopez boşanmadan sonra bir röportajında birbirlerini hep sevdiklerini ve seveceklerini belirtip "Arkadaş kalacağız" demişti.
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HEP BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER
Gwyneth Paltrow ile Chris Martin de dostça boşanan ünlülerden. İki çocukları olan çift sık sık bir araya geliyor. Hatta Paltrow, Brad Falchuk ile evlendikten sonra eski eşi, onun yeni sevgilisi ve çocuklarıyla hep birlikte tatile bile gittiler.
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HER ZAMAN DOST
Demi Moore ve Bruce Willis uzun evliliklerini bitirdiklerinde herkes çok şaşırmıştı. Fakat onlar da birbirleriyle dost kalmayı bildiler. Hatta yeni evlilikler yaptıktan sonra da kalabalık bir aile gibi buluşmayı sürdürdüler.