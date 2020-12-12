MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvinin içine ayrı, dışına ayrı masraf
GeriMagazin Evinin içine ayrı, dışına ayrı masraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 13:50 | 

Evinin içine ayrı, dışına ayrı masraf

Daha 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, avuç dolusu para harcamaktan da çekinmiyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ
Abone Olgoogle-news

EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ

Jenner, geçtiğimiz yaz satın aldığı 36.5 milyon dolar değerindeki malikanesini yaklaşan Noel ve yeni yıl kutlamaları için çoktan hazırladı bile.

2HEM İÇİNE HEM DIŞINA BİR SÜRÜ MASRAF YAPTI
Abone Olgoogle-news

HEM İÇİNE HEM DIŞINA BİR SÜRÜ MASRAF YAPTI

Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kız annesi olan Kylie Jenner, yeni malikanesinin hem içini hem de dışını özenle süsledi.

3BAHÇE KAPISINDAN BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

BAHÇE KAPISINDAN BAŞLIYOR

Malikanenin bahçe kapısından başlayan ve renkli ışıklarla aydınlatılan süslemeler, evin içine kadar uzanıyor.

4IŞIK ŞELALESİ
Abone Olgoogle-news

IŞIK ŞELALESİ

Bahçe kapısını bir ışık şelalesi haline getiren Kylie Jenner, evin içine de dev boyutu bir çam ağacı kurup süsledi.

5EVDE DEV ÇAM AĞACI
Abone Olgoogle-news

EVDE DEV ÇAM AĞACI

Jenner'ın Instagram sayfasında "Yılın en sevdiğim zamanı" mesajıyla paylaştığı bu süslemelere takipçilerinden de beğeni ve yorum geldi. Genç yıldızın bu süslemeler için binlerce dolar harcadığı düşünülüyor.

6BU YIL SATIN ALDI
Abone Olgoogle-news

BU YIL SATIN ALDI

Kylie Jenner, Los Angeles'ın Holmby Hills bölgesinde yer alan malikanesini bu yılın başlarında satın almıştı.

7EN AKILLI YATIRIM
Abone Olgoogle-news

EN AKILLI YATIRIM

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.

8EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
Abone Olgoogle-news

EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

9İLK POZLAR
Abone Olgoogle-news

İLK POZLAR

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

10FİYATI DÜŞÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

FİYATI DÜŞÜRDÜ

Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

11BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Abone Olgoogle-news

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

12LÜKS HAYAT
Abone Olgoogle-news

LÜKS HAYAT

Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

13BU EVDE YAŞIYORDU
Abone Olgoogle-news

BU EVDE YAŞIYORDU

Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

14BAŞKA EVLERİ DE VAR
Abone Olgoogle-news

BAŞKA EVLERİ DE VAR

Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik. 

15ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Abone Olgoogle-news

ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. 

16EN SEVDİĞİ RENKLER
Abone Olgoogle-news

EN SEVDİĞİ RENKLER

Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

17MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
Abone Olgoogle-news

MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

18SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Abone Olgoogle-news

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.  

19MALİKANE ZİNCİRİ
Abone Olgoogle-news

MALİKANE ZİNCİRİ

Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

20
Abone Olgoogle-news

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

21
Abone Olgoogle-news

Yeni normalde tercih sohbetleri

Hürriyet Gazatesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ile Yeni Normalde gençlerin YKS maratonu sonrası tercihlerini yaparken nelere dikkat etmesi yönünde bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ile birlikteyiz ve gençlerin YKS sonrasındaki en önemli maratonu hakkında konuşacağız. Gelecekte yapacakları işi belirleyecekleri bir dönem. Arkadaşlarından veya rehberlik öğretmenlerinden bazı tavsiyeler alıyorlar. Bu noktada gençlere tercih haritasında destek olmak için Bahar hanım ile konuşmak istedik. Nasılsınız?İyiyim, teşekkür ederim. Pandemi dönemindeki bazı belirsizlikler bizi yoruyor ama çalışmaya devam ediyoruz.Pandemi aylardır gündemimizde. Bunun devam etmesi durumunda sizler nasıl bir hazırlık yaptınız? Neler öneriyorsunuz?Değişim ile ilgili bazı öngörülerimiz var. Kültür Üniversitesi’nin belli bir deneyimi var. Bu anlamda daha önce pek çok kriz gördük. Olağanüstü şartlarda olduğumuz zamanları yaşadık. Şu anda daha zor bir dönemdeyiz. Burada değişmeyen şey bizim tavrımız. Önümüzdeki sonbahar sömestri için bazı belirsizlikler var. YÖK’ün vereceği kararlara göre 6 ya da 7 tane senaryomuz var. Buna göre hareket edeceğiz. Mesela burslar ile ilgili bir planımız var.Onu biraz açabilir misiniz? Çoğu öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor? Kimler hangi koşullarda alabilir?We-Accept için amacımız tek bir sınava bağlı olan bir başarı ile değerlendirme yapmamaktı. Bu noktada öğrencileri belli bir testten geçiriyoruz. Test sonuçlarına göre öğrencilere bazı konularda burslar veriyoruz. Önümüzdeki sene için daha fazla geliştirerek bu sistemi devam ettireceğiz. Öğrencinin yeterliliği ve inovatif çalışmaları burada çok önemli. Bunların yanı sıra bölümlere uygun olarak hazırladığımız burslarda mevcuttur.“Öğrencinin Hizmetinde” mottosu ile hareket ediyorsunuz. Bu motto üniversiteye nasıl uyarlandı ve Kültür’de okumanın farkı nedir?Kültür Üniversitesi, 60 yıllık deneyimini pandemi döneminde de çok iyi gösterdi. Bilimin ve sanatın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bir entelektüel birikim değil. Kapsamlı boyutlara sahip ve öğrencinin yaşam kültürü kazanması için çok önemli bir fırsat. Özellikle Kültür Üniversitesi, her bütçeden öğrenci için uygun burslar hazırlıyor. İhtiyaç, başarı, spor ve çalışma burslarımız mevcut.Vakıf üniversitesinde belli ekonomide olan öğrenciler okuyabilir diye biliniyor. Ama Kültür’de çalışarak deneyim edinme şansı da buluyor. Onu da biraz açıklayabilir misiniz?90’a yakın öğrencimiz şu anda bizde sigortalı olarak çalışıyor. Bazıları karşılıklı burs olarak çalışıyor bazıları ise çalışmasının karşısında belirli bir ücret alıyor. Üniversitemizde okuyan öğrenciler, tercih döneminde tanıtım yapıyorlar. Kendi deneyimlerini ve bilgilerini tercih yapacak öğrencilere aktarıyorlar. Bunun karşılığında da burs ya da farklı kazanımlar elde ediyorlar. YÖK burslu bir öğrenci okulumuzda çalışıyor ise kulüplerden kültürel aktivitelere kadar pek çok deneyimi paylaşabiliyor. Bu öğrenci için staj gibi bir fırsat oluyor. Tüm bunların yanı sıra eğitimin aksamaması için de 2011 yılından itibaren dijital bir yatırım yaptık. Pandemi döneminde bu yatırımın karşılığını fazlasıyla aldık. Bu dönemde hocalarımızın ve öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için çaba gösterdik. Siz çok araştırmacısınız ve sürekli eğitim aldığınızı da biliyoruz. Harvard Üniversitesi’nde bizzat eğitim aldınız. Bir yandan dijital altyapı yatırımı için bir yandan da yeni dönem için farklı senaryolarınız var. Siz nasıl bir model uygulayacaksınız? Eğitimi ne zaman başlatacaksınız?Biz 14 Eylül tarihinde okulları başlatma kararı aldık ama bize bağlı değil. YÖK’ten gelen talimata göre ayarlamalarımızı yapacağız. Ona göre Hibrit modelimizde %60 - %40 sistemini uygulayacağız. Bir kısmı online olarak bir kısmı yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kampüsteki yoğunluğu seyreltmek istiyoruz. Öğrencilerimizin ve okula gelecek velilerin maskelerine ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Termal kameralar gibi farklı önlemler alıyoruz. 4 kampüsümüzde tüm sağlık önlemlerimizi almaya steril işlemleri ile başladık. Kantindeki yiyecek usullerini belirledik. Şehir dışından gelip yurtta kalacak öğrencilerimiz için de belli bir denetleme sistemi kurduk. Aynı anda 10 bin öğrencinin bağlanabildiği bir sistemimiz var. Durumun daha kötüye gitmesine karşı sağlam bir teknoloji temelimiz var.Pandemi aslında pek çok şeyi değiştirdi. Şehir dışından da öğrencileriniz gelecek. Burada hem öğrencilere hem de ailelere ne gibi önlemler aldığınızı aktarabilir misiniz?Ortak alanların tümünde steril işlemlerimiz tamamlandı. Yurtların giriş çıkışları ve temizliği ile ilgili esaslar yayınlandı. Corona riski karşısında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bir yönetmelik oluşturduk. Pandeminin en büyük zarar verdiği şeylerden biri de sosyal ve duygusal yönlerdir. Öğrencilerin bu etkilerden daha kolay nasıl kurtulması ile ilgili çalışmalar hazırladık. Anksiyete ve depresyonun arttığı dünyada öğrencilerde kararsızlık görülüyor. Bunun önüne geçmek oldukça önemlidir. Biz evindeki bilgisayardan laboratuvara ulaşmasını sağlıyoruz. Mesela mimarlık öğrencisi dijital ortamdaki atölyelere katılabilir duruma getirdik. Tüm bunların yanı sıra YÖK’ten gelecek olan haberde önlemler üzerinde oldukça etkilidir.Yıllarca binlerce öğrenci ve ebeveyn ile karşılaştınız. Tercih döneminde onlara neler öneriyorsunuz?Pandemi döneminde büyük bir yaşam mücadelesi verdiler. Korku ve kaygı yaşadılar. Hem aileler hem de öğrenciler ayakta kalmanın mücadelesini verdiler. Ama şöyle düşünmek lazım bütün dünya aynı süreçten geçiyor. Benim tavsiye edeceğim en önemli şey hayallerinden vazgeçememeleridir. Online ya da fiziksel olarak okulları gezsinler. Bunu yaparken maske ve mesafe konusuna dikkat etmeliler. Uzaktan eğitim ya da hibrit eğitimden hangisi olursa olsun okulların kültürel imkanlarını da incelemeleri gerekiyor. Üniversitelerin sanal imkanlarını detaylı bir şekilde araştırabilirler. Üniversiteliler ve akademisyenler ile konuşmak onlar için önemli. Burs ve yurt dışı olanaklarına baksınlar. Ufuk açıcı çalışmaları olan üniversiteleri tercih etmek önemlidir. Bizim Doğru Tercih dediğimiz bir program var ondan da yararlanabilirler.Üniversite ve diplomanın yaşamdaki rolü nedir sizce?Üniversite dönemi, kişinin kimliğini geliştirdiği bir dönem. Biz 10 yıldır “Üniversite kültürdür.” diyoruz. Okul yalnız başına bir meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. Bunun yanı sıra kimlik, dostluk ve toplumsal sorumluluk gibi kavramlarında geliştiği bir ortamdır. Sorgulamanın önem kazanması da karakter eğitimi üzerinde etkili oluyor. Biz okulumuzda konserler ve sergiler gibi etkinlikler ile öğrencinin kültürünü geliştirmeyi destekliyoruz. Bence bunların hepsi çok önemli.Son olarak anne ve babalar çocuklar üzerinde oldukça baskın. Bu noktada onlara neler söylemek istersiniz? Genelde gençleri dinlemiyor ya da anlamıyoruz. Bunun için söyleyeceğiniz şeyler çok kıymetli.Ben de bir anneyim ve iki kız çocuğum var. Dolayısı ile annelik serüvenini çok iyi biliyorum. Bizim kültürümüzde müthiş bir korumacılık var. Bu kadar korumasak ve bazı şeylerin sonuçlarını yaşamaları belki de onlar için daha iyi olabilir. Koruma kısmından vazgeçmemiz gerekiyor. Onun araştırma ve inceleme yapmasına izin vermek çok önemli. Bu gençler Z kuşağı olduğu için daha farklılar. Yapmamamız gereken en önemli şey ise kendimiz ile karşılaştırma yapmamaktır. Böyle bir zemin olmamalıdır. Eğitimin temelinde karşılaştırma var ama kendiniz ile onları karşılaştırmak yanlış olur. Bu kuşak oldukça zeki ve dijital tepkileri çok yüksek. Müthiş bir özgüvenleri var. Bu noktayı da göz önünde bulundurmalıyız. Öğrenciler farklı yöntemleri deneyebilirler. Çap gibi seçenekler ile iki bölümü aynı anda okuyabilirler. Doğru bir tercih yapmak zor ama sağlıklı seçimler yapmalarını diliyorum.Teşekkür ederim her şey için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?Onlar zaten çok zor bir dönemden geçtiler. Öğrencilerin yapacakları en önemli şey ara vermeden eğitim hayatlarına devam etmeliler. Üniversite demek bir yaşam kültürü demektir. Bu yaşam kültürü, üniversite ve lise arasında farklılık gösteriyor. Bu nedenle üniversiteyi deneyimlemelerini öneriyorum.Umarım herkes bunları dikkate alır. Sağlıkla kalın.

22
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi