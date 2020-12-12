Evinin içine ayrı, dışına ayrı masraf
Daha 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, avuç dolusu para harcamaktan da çekinmiyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ
Jenner, geçtiğimiz yaz satın aldığı 36.5 milyon dolar değerindeki malikanesini yaklaşan Noel ve yeni yıl kutlamaları için çoktan hazırladı bile.
EVDE DEV ÇAM AĞACI
Jenner'ın Instagram sayfasında "Yılın en sevdiğim zamanı" mesajıyla paylaştığı bu süslemelere takipçilerinden de beğeni ve yorum geldi. Genç yıldızın bu süslemeler için binlerce dolar harcadığı düşünülüyor.
İLK POZLAR
Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
BU EVDE YAŞIYORDU
Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...
Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.
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