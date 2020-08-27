Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı büyüdü: Hey millet! 40 yaşıma geldim

İNSANLARA YAŞLI HİSSETTİRİYORUM 26 Ağustos 1980 doğumlu olan Culkin, dün Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda "Hey millet! Yaşlı hissetmek ister misiniz? Ben 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" mesajını yazdı. Culkin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.