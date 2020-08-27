Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı büyüdü: Hey millet! 40 yaşıma geldim

26 Ağustos 1980 doğumlu olan Culkin, dün Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda "Hey millet! Yaşlı hissetmek ister misiniz? Ben 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" mesajını yazdı. Culkin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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YILDIZI ÇABUK SÖNDÜ
Bir çocuk yıldız olarak tanındıktan sonra kariyerinde aynı çizgiyi tutturamayan Macaulay Culkin, sorunlu bir dönem geçirdi.
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RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE ORAYA GİDİYORUM
Culkin birkaç yıl önce verdiği bir röportajda sinemadan emekli olduğunu belirtip "Esas itibariyle de emekliyim. Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diye konuşmuştu.
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NE OLURSA YAPIYORUM
Macaulay Culkin günlerini, resim çizerek, yazarak ya da "ne olursa yaparak" geçirdiğini anlattı.
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'HALA BENİ TANIYORLAR'
En parlak dönemlerini geride bırakmış olmasına rağmen hala sokağa çıktığında rahat yürüyemeyecek kadar tanınan Macaulay Culkin "Sabahın ikisinde ya da dördünde sokaklarda uzun uzun yürüyüş yapıyorum. Çünkü o saatlerde sokaklarda kimse olmuyor. Dikkat çekmeden yürümek mümkün hale geliyor" diye konuştu.
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'DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ'
Macaulay Culkin "Beni tanıyorlar tanımasına ama bunu umursamıyorlar. Ben de içimden "bütün hayatım boyunca nerelerdeydiniz" diye geçiriyorum" sözleriyle özel hayatının sürekli gözler önünde olmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.
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Küçük yaşta şöhret olan Culkin, 26 Ağustos 1980'de dünyaya geldi. Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2, Richie Rich, My Girl gibi filmlerde rol aldı.
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KAMERALARIN UZAĞINDA
Bir dönem yaşadığı ekonomik krizler ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularla gündeme gelen Culkin, son olarak 2011 yılında bir TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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ERKEN YAŞTA EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Henüz 18 yaşındayken Rachel Miner ile evlendi Culkin. Ama bu evlilik 4 yıl sürdü. Sonra da Mila Kunis ile yaşadığı altı yıllık beraberlikle gündeme geldi. Bu birliktelik de 2012 yılında sona erdi.