MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvde Tek Başına'nın çocuk yıldızı büyüdü: Hey millet! 40 yaşıma geldim
GeriMagazin Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı büyüdü: Hey millet! 40 yaşıma geldim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 16:56 | 

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı büyüdü: Hey millet! 40 yaşıma geldim

1990'lara damgasını vuran Evde Tek Başına ile henüz 10 yaşındayken yıldız olan Macaulay Culkin, 40 yaşına girdi.

Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İNSANLARA YAŞLI HİSSETTİRİYORUM
Abone Olgoogle-news

İNSANLARA YAŞLI HİSSETTİRİYORUM

26 Ağustos 1980 doğumlu olan Culkin, dün Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda "Hey millet! Yaşlı hissetmek ister misiniz? Ben 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" mesajını yazdı. Culkin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

2YILDIZI ÇABUK SÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

YILDIZI ÇABUK SÖNDÜ

Bir çocuk yıldız olarak tanındıktan sonra kariyerinde aynı çizgiyi tutturamayan Macaulay Culkin, sorunlu bir dönem geçirdi.

3RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE ORAYA GİDİYORUM
Abone Olgoogle-news

RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE ORAYA GİDİYORUM

Culkin birkaç yıl önce verdiği bir röportajda sinemadan emekli olduğunu belirtip "Esas itibariyle de emekliyim. Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diye konuşmuştu.

4NE OLURSA YAPIYORUM
Abone Olgoogle-news

NE OLURSA YAPIYORUM

Macaulay Culkin günlerini, resim çizerek, yazarak ya da "ne olursa yaparak" geçirdiğini anlattı.

5HALA BENİ TANIYORLAR
Abone Olgoogle-news

'HALA BENİ TANIYORLAR'

En parlak dönemlerini geride bırakmış olmasına rağmen hala sokağa çıktığında rahat yürüyemeyecek kadar tanınan Macaulay Culkin "Sabahın ikisinde ya da dördünde sokaklarda uzun uzun yürüyüş yapıyorum. Çünkü o saatlerde sokaklarda kimse olmuyor. Dikkat çekmeden yürümek mümkün hale geliyor" diye konuştu.

6DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ
Abone Olgoogle-news

'DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ'

Macaulay Culkin "Beni tanıyorlar tanımasına ama bunu umursamıyorlar. Ben de içimden "bütün hayatım boyunca nerelerdeydiniz" diye geçiriyorum" sözleriyle özel hayatının sürekli gözler önünde olmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti. 

7
Abone Olgoogle-news

Küçük yaşta şöhret olan Culkin, 26 Ağustos 1980'de dünyaya geldi. Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2, Richie Rich, My Girl gibi filmlerde rol aldı.

8KAMERALARIN UZAĞINDA
Abone Olgoogle-news

KAMERALARIN UZAĞINDA

Bir dönem yaşadığı ekonomik krizler ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularla gündeme gelen Culkin, son olarak 2011 yılında bir TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

9ERKEN YAŞTA EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

ERKEN YAŞTA EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Henüz 18 yaşındayken Rachel Miner ile evlendi Culkin. Ama bu evlilik 4 yıl sürdü. Sonra da Mila Kunis ile yaşadığı altı yıllık beraberlikle gündeme geldi. Bu birliktelik de 2012 yılında sona erdi.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi