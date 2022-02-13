Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 13 Şubat 2022 Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım desteği ne zaman yatacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri şubat ayında hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Ancak Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
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Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.