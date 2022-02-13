Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 13 Şubat 2022 Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım desteği ne zaman yatacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri şubat ayında hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Ancak Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.