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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 13 Şubat 2022 Evde bakım parası sorgulama ekranı

#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ödenekten yararlananların gündeminde yer alıyor. 13 Şubat tarihinde evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı, vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşı, her ay bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödeniyor. 2022 yılında kronik hastalık yardımı altında ödenen tutarlar aylık 2.354 liraya çıkmıştı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak 13 Şubat 2022 Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım desteği ne zaman yatacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri şubat ayında hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Ancak Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

2/5EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

3/5Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak 13 Şubat 2022 Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

4/5EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

5/5EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı