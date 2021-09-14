Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım parası E-Devlet sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Eylül tarihi itibariyle gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmeye devam eden maaşların hangi illerde yatırıldığı, engelli evde bakım parası alan hak sahiplerinin odaklandığı konulardan oldu. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri bu ay hesaplara aktarılacak. Evde bakım maaşı sorgulamaları E-Devlet ekranından ve SMS ile gerçekleşecek. Peki, evde bakım maaşı maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? İşte, e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilmeye devam ediyor. Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek olan kişilere verilen Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde yatırılıyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası'na "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı 15 Eylül itibariyle ödenmeye başlayacak.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Bu bilgilere göre evde bakım maaşının 15 Eylül'de ödenmesi bekleniyor.
Öte yandan Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657,86 TLden 1797,97 TL’ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa ’evde bakım yardımı’ yapıldığını aktardı. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.
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EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI
– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.
– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.
– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)
– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.