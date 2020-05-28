Esra Erol Uğurcan DNA testi sonuçları belli oldu mu?
Henüz çok küçük yaşlardayken çocuk esirgeme kurumlarında büyümeye başlayan Uğurcan Celepoğlu, Esra Erol’un programında ışık tutulan hayatı ile yürekleri burktu. Babası olarak bildiği kişinin DNA testi sonrasında öz babası olmadığını öğrenen Uğurcan, bu kez öz annesinin DNA testi sonuçlarını öğrenebilmek için beklemeye başladı. Peki, Esra Erol Uğurcan DNA testi sonuçları için ne zaman açıklama yapacak? İşte, izleyicilerin 2 gündür merakla beklediği Esra Erol Uğurcan DNA testi sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Annesi tarafından birçok kez sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Uğurcan, 13 yaşına kadar anne baba hasretiyle yetiştirme yurtlarında büyümüş, bir dönemden sonra yeniden ailesinin peşine düşmüştü. Esra Erol’un programında ailesine seslenen Uğurcan Celepoğlu, yeni bir şoku, öz babası olarak bildiği kişinin DNA testinde babası olmadığı gerçeğiyle öğrendi. Peki, öz annesi olarak bildiği kişi, Uğurcan’ın DNA testi sonuçlarına göre doğru çıkacak mı? İşte, Esra Erol Uğurcan DNA testi sonuçları hakkında bazı bilgiler
ESRA EROL UĞURCAN DNA TESTİ SONUÇLARI
Esra Erol, 26 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada, Nargüzel’in Uğurcan’ın annesi olup olmadığının DNA testi sonuçları ile belirleneceğini, sonuçların ise 27 Mayıs tarihinde açıklanacağını ifade etmişti. Ancak sonuçları önceki gün açıklanmayınca pek çok izleyici, durum hakkında bilgi almak üzere internet üzerinden araştırmalarına başladı. Esra Erol Uğurcan DNA testi sonuçlarının bugünkü programda açıklanması bekleniyor.
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Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etmişti.
Programın canlı yayın konuğu olan ve annesinin sözleriyle hayatının şokunu yaşayan 20 yaşındaki Celepoğlu'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sahip çıktı.
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13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Esra Erol'un kapısını çalarak kimlikte adı yazan babası Ali Celepoğlu'nu bulmak istediğini belirtti.Annesi Nargüzel Celepoğlu ile Esra Erol'da programına katılan Uğurcan Celepoğlu ise canlı yayında birçok kez annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtip gözyaşı döktü.Esra Erol ve ekibi Uğurcan Celepoğlu'nun kimlikte yazan ve baba olarak bildiği Ali Celepoğlu'nu bularak canlı yayına konuk etti.Canlı yayına katılan Ali Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu ile evliliğinin kumpas olduğunu iddia ederek, nikahtan saatler sonra kaçtığını söyledi. Nargüzel Celepoğlu, Ali Celepoğlu'nun sözlerini reddederek yalan söylediğini iddia etti.
Öte yandan DNA testi yapılmasını kabul eden Ali Celepoğlu, Uğurcan Celepoğlu'nun biyolojik babası çıkmadı. Büyük bir şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu, annesinin yaptığı açıklamaların ardından bir şok daha yaşadı.
Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini kabul eden anne Nargüzel Celepoğlu, 1999 yılında Ali Celepoğlu'nun kaçtığını kabul ederek o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar'ın babası olduğunu iddia etti. Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar, kısa süre içerisinde Esra Erol ekibi tarafından bulundu.
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Esra Erol'un programına katılan Uğur Yazar, o dönem Nargüzel Celepoğlu ile ilişkileri olduğunu kabul ederek, Uğurcan Celepoğlu'nun varlığından haberdar olduğunu belirtti. 45 yaşındaki Uğur Yazar, DNA testi yapılmasını kabul etti.
22 Mayıs Cuma günü yayınlanan Esra Erol programında, "Hayatım yalanlar üzerine kurulu" diyen Uğurcan Celepoğlu, hayatının ikinci büyük şokunu yaşadı.
Uğur Yazar, Uğurcan Celepoğlu'nun biyolojik babası çıkmadı. Sonucu öğrenen Uğurcan Celepoğlu, annesi Nargüzel Celepoğlu'na tüm gerçekleri açıklaması için yalvardı. Fakat anne Celepoğlu hiçbir açıklamada bulunmadı.
Canlı yayına bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKtaş, Uğurcan'ın yaşadığı bu hayatın yapılan köprü ve kavşaklardan daha önemli ve daha değerli olduğunu belirterek yüzünü güldürmeyi başardı.
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Sözlerine, öncelikle Esra Erol'a yaptığı programla güzel işlere vesile olduğunu belirtip teşekkür ederek devam eden Aktaş, "Uğurcan kardeşimizin durumunu bana çalışma arkadaşlarım not geçti. Çok üzüldüm, gerçekten çok bu yaşta bir çocuk için çok zor durum. Fakat biz sokakları ve caddeleri altın döşeyelim, kıymeti yok."
"Önemi olan hayatları kurtarmak. Uğurcan kardeşimizin bir işi olsun bir aşı olsun, kendi ayakları üzerinde dursun. Biz bu anlamda sizin de vesilenizle inşallah onun güzel bir işi olması konusunda biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.