Esra Dermancıoğlu kimdir? Doğum günü paylaşımıyla gündem oldu

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri aldı.
Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler aldı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçti ve tanındı.
Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırdı. Bir kez evlenip ayrılan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden 18 yaşında bir kızı var.