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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 14:12,

Eskimeyen aşıklar tatilde

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in ilişkisi ilk günkü mutluluğuyla sürüyor.

Backgrid USA

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1DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ
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DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ

Ünlü çift, önceki gün Hamptons'ta plajda görüntülendi. Çift, önce köpekleriyle birlikte deniz kenarında bir süre yürüyüş yaptı.

2ESNEME HAREKETLERİ
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ESNEME HAREKETLERİ

Jackman bir ara vücudunu esnetme hareketleri sergiledi. Bu sırada da eşi Deborra Lee Furness ile karşılıklı gülüşerek sohbet etti.

3ÜZERİNİ GİYDİ
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ÜZERİNİ GİYDİ

Furness, bir süre sonra mayosunun üzerine siyah bir tişört, altına da siyah bir pantolon giydi.

4YÜRÜYÜŞE DEVAM
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YÜRÜYÜŞE DEVAM

Güneşten korunmak için geniş kenarla şapkasını ve gözlüklerini de ihmal etmedi.

5NEŞELİ SOHBET
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NEŞELİ SOHBET

51 yaşındaki Jackman ile 64 yaşındaki Deborra Lee Furness, görüntülendiklerini fark etmelerine rağmen tepki vermedi. Ünlü çift, neşeli bir sohbete dalıp yollarına devam etti.

61996 YILINDA EVLENDİLER
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1996 YILINDA EVLENDİLER

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çift, aralarındaki yaş farkına rağmen, 1996 yılından bu yana uyumlu bir evlilik sürdürüyor.

7İKİ ÇOCUKLARI VAR
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İKİ ÇOCUKLARI VAR

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in, 20 yaşında Oscar Maximillian ve 15 yaşında Ava Eliot adında iki tane evlatlık çocukları bulunuyor.

8YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR
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YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında evlilik yıl dönümlerini kutladı.

9SENİ SEVİYORUM DEBORRA
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'SENİ SEVİYORUM DEBORRA'

Ünlü oyuncu Jackman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da eşiyle çekilen bir pozuna yer verip "Bu 24 yıl hayatımın en iyisiydi" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Aktör paylaşımında eşini çok sevdiğini de ifade etti.

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