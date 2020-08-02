Eskimeyen aşıklar tatilde

Ünlü çift, önceki gün Hamptons'ta plajda görüntülendi. Çift, önce köpekleriyle birlikte deniz kenarında bir süre yürüyüş yaptı.
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ESNEME HAREKETLERİ
Jackman bir ara vücudunu esnetme hareketleri sergiledi. Bu sırada da eşi Deborra Lee Furness ile karşılıklı gülüşerek sohbet etti.
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ÜZERİNİ GİYDİ
Furness, bir süre sonra mayosunun üzerine siyah bir tişört, altına da siyah bir pantolon giydi.
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YÜRÜYÜŞE DEVAM
Güneşten korunmak için geniş kenarla şapkasını ve gözlüklerini de ihmal etmedi.
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NEŞELİ SOHBET
51 yaşındaki Jackman ile 64 yaşındaki Deborra Lee Furness, görüntülendiklerini fark etmelerine rağmen tepki vermedi. Ünlü çift, neşeli bir sohbete dalıp yollarına devam etti.
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1996 YILINDA EVLENDİLER
Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çift, aralarındaki yaş farkına rağmen, 1996 yılından bu yana uyumlu bir evlilik sürdürüyor.
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İKİ ÇOCUKLARI VAR
Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in, 20 yaşında Oscar Maximillian ve 15 yaşında Ava Eliot adında iki tane evlatlık çocukları bulunuyor.
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YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR
Ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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'SENİ SEVİYORUM DEBORRA'
Ünlü oyuncu Jackman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da eşiyle çekilen bir pozuna yer verip "Bu 24 yıl hayatımın en iyisiydi" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Aktör paylaşımında eşini çok sevdiğini de ifade etti.