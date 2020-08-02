Eskimeyen aşıklar tatilde

'SENİ SEVİYORUM DEBORRA' Ünlü oyuncu Jackman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da eşiyle çekilen bir pozuna yer verip "Bu 24 yıl hayatımın en iyisiydi" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Aktör paylaşımında eşini çok sevdiğini de ifade etti.