Eski sevgili Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlama: Hamileyken bile beni dövüyordu
Hostes Merve Nur Başbuğ, geçtiğimiz yıl Naz Elmas’la evlenen eski sevgilisi Erol Özmandıracı hakkında şok suçlamalarda bulundu. Günaydın'a konuşan Merve Nur Başbuğ “Hamileyken bile beni tekme tokat dövdü, lohusa döneminde sürekli şiddet gördüm, emzirirken yediğim dayak nedeniyle sütüm kesildi” dedi.
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'KARAKOLA SIĞINDIM'
"Bu davayı daha önce açacaktım ama Erol zaman kazandırmak için beni oyaladı. En büyük hatam ona inanmaktı" diye konuşan Başbuğ'a yaşadıklarını sordum… 2014'ten 2018'e kadar ilişki yaşadığını belirten Başbuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Bana defalarca şiddet uyguladı. Hamileyken bile dövdü beni. En son çocuğumu emzirirken öyle büyük şiddet uyguladı ki sütüm kesildi. Karakola sığındım, darp raporu aldım. 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Birçok kez de aldattı. Şimdi de bana ekonomik şiddet uyguluyor. Ama bana değil, aslında kızına zarar veriyor."
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YAKALANMA HABERİ SONRASI 'SUÇSUZUM' DİYE YALVARDI
* 2015'te Çiçişler'le teknede yakalandığında ilişkiniz devam ediyordu değil mi?
Evet. Çıkan haber sonrası terk ettim onu. Ama günlerce ağladı, yalvardı, "Suçum" yok dedi. Ben de ona inanarak affetmiştim onu. En büyük üçüncü hatamdı ilişkide yaptığım.
* Diğer hatalarınız neydi peki?
Tanıştığımızda "Karımla zaten uzun süredir ayrı yaşıyorum, ona boşanma davası açtım, işte belgesi" diyerek bana kağıt gösterdi. Ben de kandım. Meğer öyle bir şey yokmuş. 2014 Aralık'ta ilk hamileliğimi yaşadım. Bana öyle bir psikolojik şiddet uyguladı ki çocuğu aldırmam için, ben de aldırdım. Ve bu olay sonrası Erol'u terk ettim. Yurt dışına gittim, iletişime geçmedim onunla. Bir ay sonunda Türkiye'ye dönünce kapımın önünde günlerce bekledi, yalvardı 'Lütfen affet' dedi. Geldi, ikna etmek için beni, bekar evime yerleşti ve beş ay birlikte yaşadık. Sonra Maslak'ta kendi yaptığı sitesinden bir eve götürdü beni ve "Bu eve taşınalım, aile olalım" dedi. En büyük hatam onun bu sözüne inanmak oldu. Ben kendi parasını kazanan, ayakları yere basan bir kadındım. Mesleğimi devam ettirmemi istemiyordu. Ben üniversite mezunu, iki dil bilen bir insanım. Şu an evden part-time çalışıp, kızımın masraflarını kendim karşılıyorum. Yani zengin koca peşinde koşan, onun parasını yemek için çocuk doğuran bir kadın modeli değilim. Olsam 2014'te çocuğumu aldırmazdım, doğururdum.
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MADDİ YARDIMDA BULUNACAĞINA KIZINI VE BENİ OTURDUĞUMUZ EVDEN ATTI
* Erol Bey kızına ve size maddi olarak yardımda bulunmadı mı?
Ne yardımı, beni evden attı. Annemde yaşadım aylarca. Sonra olay basına yansır diye çekinince beni yine kendi yaptığı bir sitedeki eve yerleştirdi. Şimdi de ev ipotekli bahanesiyle yüzlerce evi varken beni buradan da atmaya çalışıyor, "Başının çaresine bak" diyor. Ama bir babanın sahip çıkamadığı kızına yüce Türk mahkemesi sahip çıktı ve ev mahkeme kararıyla kızımla bana tahsis edildi. Kızımı yılda üç-dört defa görüyor. Ona karşı açtığımız davanın sebebi; hem Erol'un kızı ile düzgün bir ilişki kurmasını sağlamak, hem de nafaka vermesi için. Maddi olarak makul koşullarda kızımın yaşam standardını sağlamak için mücadele veriyoruz. Haklı ve mağdur olan benim.
Hayır. Erol yasaklamış. Sadece annesine değil, hatta kızımın abisi Erim'i bile kızımdan uzak tutuyor. Belki Naz Hanım da rahatsız oluyordur. Kızımı görmesi, beni de görmesi demek. Erol'un bu kadar kızından kopuk yaşamasında yeniden evlenmesi de rol oynuyor. Naz Hanım da şunu bilmeli ki, Erol ile biz ayrılsak bile bağımız ömür boyu sürecek, müşterek bir çocuğumuz var. Erol kızına iyi bir baba olsun yeter. Ya bayramlık bile almadı kızına. Bu nasıl baba? İlahi adalete de çok güveniyorum. Kadınlara en büyük tavsiyem, sevdiğiniz adamdan çocuk sahibi olmak istiyorsanız, önce iyi bir baba olacağına ikna olun.
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'UMARIM KIZ BABASI OLURUM' DİYE DUA ETMİŞTİ
* Basında sizin için zengin koca peşinde koşan kadın imajı çizildiğini mi düşünüyorsunuz?
Tabii. Öyle bir imaj çizme çabası var basının. Bunu da Erol ve çevresindekiler yapmaya çalışıyor aslında. Ben 2017'de tekrar hamile kaldığımda Erol kızımızı doğurmam için o kadar istekliydi ki. İlk evliliğinden oğlu var. "Umarım kız babası olurum" diye günlerce dua etti.
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HAMİLE OLMAMA ALDIRMADAN BENİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
* Doğum yaptığınızda Erol Bey evliydi değil mi?
Evet. Ama şöyle bir şey de var, hamileliğim sürecinde eski eşiyle boşanma davası devam ediyordu. Erol ailemle de tanışıyordu. Babama benimle evleneceğine dair söz bile verdi Erol. Ben de açıkçası boşandıktan sonra da evleniriz diye düşünüyordum. Hamileliğim sürecinde de birçok defa aldatmış beni, bunu sonradan öğrendim. Hamileliğim sırasında şüpheleniyordum ama inkar ediyordu. Hatta bir kere öyle büyük kavga ettik ki beni hamile olmama aldırmadan tekme tokat dövdü. Günlerce yüzüm, vücudum mosmor gezdim. Karakola gitmedim o dönem. Aptallık etmişim. Kızım doğduktan sonra da bana eziyet etmeye devam etti. Ama garip olan ne biliyor musunuz? Hem eziyet ediyordu bana, hem de doğum öncesi çok güzel bir babyshower yaptı. Aslında asıl eziyet onun bana uyguladığı bu dengesizlikler ve gelgitlerdi. Lohusa döneminde yediğim dayakları affetmedim ve şikayetçi oldum. Rapor aldım. Kızımın babası diye uzun süre sustum. Ayrılmak istiyordum ondan ama bırakmıyordu.
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ÖYLE VİCDANSIZ Kİ EVİMİN SUYUNU, ELEKTRİĞİNİ KESTİ
* Oyuncu Naz Elmas ile sizinle ilişkisi devam ederken mi birlikte oldu?
Evet. 2018 yaz aylarında birlikte olmaya başlamışlar. Onların fotoğrafını görünce büyük bir kavga çıktı aramızda. Evden ayrıldı. Bana da "Evimi boşalt yoksa seni zorla çıkartırım" diye mesaj attı. Kızım daha 1 yaşında bile değildi. Nereye gidecektim? Hemen ev bulup nasıl yerleşecektim? Bu kadar vicdansız olamaz diye düşündüm. Ama gerçekten vicdansızmış. Çıkmayınca önce evin suyunu, sonra elektriğini kesti. Sonra da güvenlikleri göndererek eşyalarımı çıkarttı evden. Bu arada bu kadar olay arasında bana vergiyle ilgili deyip, düzmece bir kira kontratı imzalatmıştı. Meğer bu beni istediği zaman evden atmak için düzmece bir evrakmış. Kızımla beni kapının önüne koydu. Beni kovduğu evde Naz Elmas ile birlikte bir süre yaşamaya devam etti. Benim yatağımda yattılar, benim aldığım bardağı kullandılar.
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EROL ÖZMANDIRACI: BU GERÇEK DIŞI İDDİALARA KARŞI YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM
İŞ adamı Erol Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Merve Nur Başbuğ'un iddialarına, Özmandıracı'dan açıklama geldi: "Merve Nur Başbuğ hakkında daha önce de tarafıma yönelttiği eylemler sebebiyle ceza davası açılmış olup halen devam etmektedir. Bugüne kadar çocuklarımın bakım ve iaşesi benim tarafımdan sağlanmış ve hiçbir şekilde bir mağduriyetleri de söz konusu olmamıştır. Kızımla harika bir ilişkimiz mevcut olduğu gibi her türlü masraflarını karşılayarak İstanbul'un en güzide yerinde, en kapsamlı İngilizce eğitim veren bir anaokuluna gönderiyorum. Gerek eşimin ve gerekse oğlumun, kızımla son derece güzel iletişimleri var. Başbuğ, bana yönelttiği haksız ve fahiş taleplerini elde edemediği için gerçek dışı iddialarda bulunmaktadır. Hatta "İstediklerimi vermezsen iki elim yakanızdadır" diyerek huzurumuzu kaçıracağını beyan etmektedir. Bu gerçek dışı haksız iddialara karşı yasal haklarımı kullanacağım."