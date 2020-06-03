Eski sevgili Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlama: Hamileyken bile beni dövüyordu

YAKALANMA HABERİ SONRASI 'SUÇSUZUM' DİYE YALVARDI * 2015'te Çiçişler'le teknede yakalandığında ilişkiniz devam ediyordu değil mi?



Evet. Çıkan haber sonrası terk ettim onu. Ama günlerce ağladı, yalvardı, "Suçum" yok dedi. Ben de ona inanarak affetmiştim onu. En büyük üçüncü hatamdı ilişkide yaptığım.



* Diğer hatalarınız neydi peki?



Tanıştığımızda "Karımla zaten uzun süredir ayrı yaşıyorum, ona boşanma davası açtım, işte belgesi" diyerek bana kağıt gösterdi. Ben de kandım. Meğer öyle bir şey yokmuş. 2014 Aralık'ta ilk hamileliğimi yaşadım. Bana öyle bir psikolojik şiddet uyguladı ki çocuğu aldırmam için, ben de aldırdım. Ve bu olay sonrası Erol'u terk ettim. Yurt dışına gittim, iletişime geçmedim onunla. Bir ay sonunda Türkiye'ye dönünce kapımın önünde günlerce bekledi, yalvardı 'Lütfen affet' dedi. Geldi, ikna etmek için beni, bekar evime yerleşti ve beş ay birlikte yaşadık. Sonra Maslak'ta kendi yaptığı sitesinden bir eve götürdü beni ve "Bu eve taşınalım, aile olalım" dedi. En büyük hatam onun bu sözüne inanmak oldu. Ben kendi parasını kazanan, ayakları yere basan bir kadındım. Mesleğimi devam ettirmemi istemiyordu. Ben üniversite mezunu, iki dil bilen bir insanım. Şu an evden part-time çalışıp, kızımın masraflarını kendim karşılıyorum. Yani zengin koca peşinde koşan, onun parasını yemek için çocuk doğuran bir kadın modeli değilim. Olsam 2014'te çocuğumu aldırmazdım, doğururdum.