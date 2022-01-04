Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları ve konusu
Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Bir köy komedisi olan Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? İşte Eski Köye Yeni Adet oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Eski Köye Yeni Adet filmi, ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya ve Osman Akça paylaşıyor.
ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU
1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.