‘Erdil Yaşaroğlu, karikatürlerini paylaşanlara telif davası açıyor’ iddialarına yanıt

Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürlerini paylaşan kişilere 18 bin TL telif davası açacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar ardından pek çok kişi Erdil Yaşaroğlu, etiketiyle paylaşım yapmaya başladı. Söz konusu iddialar ardından Erdil Yaşaroğlu’ndan açıklama geldi.
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Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem'in sosyal medyada karikatürlerini paylaşan herkese 18 bin liralık telif davası açacağı iddia edilmişti. Tepkiler üzerine Erdil Yaşaroğlu'ndan açıklama geldi. Erdil Yaşaroğlu telif iddialarına Twitter adresi üzerinden yanıt verdi.
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İddialar yalanlayan Erdil Yaşaroğlu şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sevgiler."
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ERDİL YAŞAROĞLU HAKKINDA
Ailesi aslen Rize'nin Ardeşen ilçesindendir. Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu'nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü. 1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı. Yaşaroğlu’nun, 1999’da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır. 2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. 2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı. 16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir. 2012 yılında Dünya'nın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.