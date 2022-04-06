Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk'un Sadun Kenan'ı Engin Öztürk hakkında bilgiler

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde “Selim Yaşaran” karakterini canlandırdı. Dizi, Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep oldu. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde “Komiser Emre” karakterini canlandırdı.



Bunun yanı sıra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Şehzade Selim” rolünü üstlenmiştir. Star TV'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinde, iç mimarlık okuyup marangoz olan “Yusuf” rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide “Kerem Özkan” karakterini canlandırdı.



2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde “Levent Topal” karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı.



2021 yılında ise Netflix'te yayınına başlanan, dram türündeki 50m2 dizisinde oynamaktadır. Son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde “Barış Tunahan” karakterini canlandırdı.