Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, eşi kimdir? Barbaroslar dizisinin Oruç Reis’i…
Engin Altan Düzyatan yeni dizisi ile ekranlara geri döndü. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları arasında yer alan Engin Altan Düzyatan, Oruç Reis karakterine hayat veriyor. Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi’ye hayat veren Düzyatan, 1979 doğumlu. İşte Barbaroslar dizisinin Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan hakkında bilgiler
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Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Ries karakterini canlandırıyor. 1979 doğumlu olan ünlü isim, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızı Neslişah Alkoçlar ile evli.
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
NESLİŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Neslişah Alkoçlar, 2 Aralık 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar(Soydan)'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. 2 Üniversiteyi Londro'da bitiren Neslişah Alkoçlar, Türkiye Şampiyonu milli kayakçıdır.
Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birleştirmiştir.