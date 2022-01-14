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Enes Çakmak'in sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü?

#Öznur Garip#Enes Çakmak'in Sevgilisi#Öznur Garip Öldü Mü

Geçirdiği trafik kazası sonucu sevenlerini yasa boğan Tiktok Fenomeni Enes Çakmak’ın ardından sevgilisi Öznur Garip ile ilgili soru işaretleri ve iddialar gündeme geldi. Enes Çakma gibi TikTok paylaşımları yapan Öznur Garip'in de hayatını kaybettiği, intihar ettiği iddiaları ortaya atıldı.

1/3Enes Çakmakin sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü

Erzurumlu ünlü Tiktok Fenomeni Enes Çakmak geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Vefat haberinin yankısı sosyal medyada devam ederken sevgilisi Öznur Garip ile ilgili de iddialar ortaya atıldı.

2/3Enes Çakmakin sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü

Sessizliğini Instagram hesabı üzerinden bozan Öznur Garip, iddiaları “Tiktok hesabımdan merak edilen soruları , 2,5 haftalık hastane sürecini, ölüm sebebini ve sorularını cevaplamak için ilk ve son kez yayında olacağız. Bir daha da konuyla alakasız insanların konuştuğu yalan haberlere itibar etmeyin” sözleriyle yalanladı.

3/3Enes Çakmakin sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü

Öznur Garip, 1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu. TikTok’da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla geniş bir kitleye sahip olan genç fenomen, kendisi gibi TikTok fenomeni olan Enes Çakmak ile beraberdi.

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