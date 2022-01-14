Enes Çakmak'in sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü?

Sessizliğini Instagram hesabı üzerinden bozan Öznur Garip, iddiaları “Tiktok hesabımdan merak edilen soruları , 2,5 haftalık hastane sürecini, ölüm sebebini ve sorularını cevaplamak için ilk ve son kez yayında olacağız. Bir daha da konuyla alakasız insanların konuştuğu yalan haberlere itibar etmeyin” sözleriyle yalanladı.