Enes Çakmak'in sevgilisi Öznur Garip kimdir, öldü mü?

Erzurumlu ünlü Tiktok Fenomeni Enes Çakmak geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Vefat haberinin yankısı sosyal medyada devam ederken sevgilisi Öznur Garip ile ilgili de iddialar ortaya atıldı.
Sessizliğini Instagram hesabı üzerinden bozan Öznur Garip, iddiaları “Tiktok hesabımdan merak edilen soruları , 2,5 haftalık hastane sürecini, ölüm sebebini ve sorularını cevaplamak için ilk ve son kez yayında olacağız. Bir daha da konuyla alakasız insanların konuştuğu yalan haberlere itibar etmeyin” sözleriyle yalanladı.
Öznur Garip, 1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu. TikTok’da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla geniş bir kitleye sahip olan genç fenomen, kendisi gibi TikTok fenomeni olan Enes Çakmak ile beraberdi.