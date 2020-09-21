Emmy ödülleri sahiplerini buldu – İşte 2020 Emmy ödüllerinin kazananları

2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı: En İyi Drama: "Succession"

En İyi Komedi: "Schitt's Creek"

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

En İyi Mini Dizi: "Watchmen"