Emmy ödülleri sahiplerini buldu – İşte 2020 Emmy ödüllerinin kazananları

ABD'de ‘Televizyonun Oscarları’ olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 72’inci kez sahiplerini bulan Emmy ödüllerinin sahipleri pandemi nedeniyle törene video konferans yöntemiyle katıldı. Ödül kazananlar törenin gerçekleştiği merkeze internet üzerinden bağlandı. Emmy Ödül Töreni’nin bu yılki sunucuları Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. İşte 72. Emmy Ödülleri'nin kazananları tam listesi…
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Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.
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2020 EMMY KAZANANLARI
Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı. "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.
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2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
En İyi Drama: "Succession" En İyi Komedi: "Schitt's Creek" En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession" En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria" En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek" En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show" En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark" En İyi Mini Dizi: "Watchmen"