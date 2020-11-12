Doğurdu doğuracak

Alışverişe çıkan genç oyuncu giderek büyüyen karnıyla dikkat çekti.
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Bir süre önce annesinin sosyal medyadan yanlışlıkla yaptığı bir paylaşım nedeniyle hamile olduğu ortaya çıkan genç oyuncu büyüyen karnıyla objektiflere takıldı.
Backgrid USA, Instagram
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Sinemanın ünlü yıldızı Julia Roberts'ın yeğeni olan 29 yaşındaki Emma Roberts, önceki gün Los Feliz'de evinden çıkarken görüntülendi.
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Babası Eric ve halası Julia Roberts gibi oyunculuk alanında kariyer yapan Emma Roberts, uzun kollu ve yeşil üzerine açık renk desenli bir hamile elbisesi giymişti. Genç kadının giderek büyüyen karnı da bu elbise nedeniyle iyice ortaya çıktı.
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Roberts, bir süredir meslektaşı Garrett Hedlund ile birlikte. Çiftin bebek beklediği söylentileri de uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Fakat ne Emma Roberts ne de Garrett Hedlund bu konuda bir açıklama yaptı.
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Emma Roberts'ın annesi ise sosyal medya sayfasında, kızının bir takipçisinin yönelttiği hamilelikle ilgili soruya olumlu yanıt verince gerçek de ortaya çıktı.
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Sonunda Roberts ve Hedlund, bir Instagram paylaşımında haberi kesin olarak doğruladı. Emma Roberts'ın sevgilisiyle yaptığı bu paylaşımda "En sevdiğim iki adam" mesajını yazamsı, bebeğin erkek olduğu fikrini güçlendirdi.