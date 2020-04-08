Emekliler dikkat! İşte kısa çalışma ödeneği detayı

Soru: Emekliler kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyor. Fakat daha önceki iş yerinden 3600 ile ayrılmış kişi çalışmaya devam ediyor. Emekli maaşı da alamıyor yaştan ötürü. Bu kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek mi? (Begüm Alpaslan)
Cevap: Emeklilerden işsizlik sigortası primi kesilmiyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için de işsizlik sigortası primi kesilmesi ve ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle de emekli maaşı alanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Eğer bir şirket de sigortalı çalışıyorsanız, işsizlik sigortası primi kesiliyorsa ve emekli maaşı almıyorsanız kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceksiniz.
2
EMEKLİLİK PRİMİ YATMAZ
Soru: Emekliliğime 4 ay kaldı, şirketim virüsten dolayı devletin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmak istiyor. Bu süreçte primlerim ödenmeyecek, emeklilik hakkımı geciktirmiş oluyor. Ne yapmam lazım?
Songül Pelit
Cevap: Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak. Aynı şekilde devlet de primleri karşılamayacak. Bu dönemde çalışanın primleri yatmayacak. Ancak kısa çalışma ödeneği 3 ay sürüyor. Bu süre sonrasında eksik prim gün sayısı için borçlanma yaparak, emekliliğinizi elde edebilirsiniz.
3
İZNİNİZİ KULLANMIŞ SAYILACAKSINIZ
Soru: Çalıştığım şirkette koronavirüs sebebiyle gerekli çalışma koşulları sağlanmadığı için yıllık izine ayrıldım. Bu esnada işyerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuru yapacakmış. Bu durumda ben yıllık iznimi kullanmış sayılacak mıyım? Yaprak Ertan
Cevap: Kısa çalışma ödeneği işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama. Dolayısıyla işveren kısa çalışma ödeneğine başvurduğundan sizin adınıza da başvurmuş oluyor ve maaşınızın yüzde 60’ını bu şartlarda almış oluyorsunuz. Bu şartlarda da yıllık izninizi kullanmış oluyorsunuz.
4
ÜCRETSİZ İZİN KISA ÇALIŞMAYI ETKİLER
Soru: Salgından dolayı şirketim kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmaya karar verdi. Ben 8 yıldır şirkette çalışıyorum, ancak mart ayında 30 gün ücretsiz izin aldım. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor muyum? 60 gün hizmet akdi ne demek bilmiyorum?
Uğur Berberoglu
Cevap: Bir yıl içinde toplam bir ayı aşmayan ücretsiz izin süresinde çalışanların bazı hakları baki kalmakta. Ama bir başka açıdan bakıldığında da ücretsiz izin iş kanunumuzda yok. Olmadığı için de iş sözleşmesinin bittiği anlamına geliyor. Eğer sizin iş sözleşmeniz devam ediyorsa ve işvereniniz kısa çalışma ödeneğine başvurduğunda işçi listesinde sizin de adınız varsa o zaman kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirsiniz. Eğer adınız yoksa yararlanamazsınız. Kısa çalışma ödeneğinden 60 gün hizmet şartına gelince, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olmanız, yani o işyerinde son 60 gündür çalışıyor olmanız ve maaşınızdan işsizlik sigortası kesiliyor olması anlamına geliyor.
5
İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ
Soru: Kamuda 4-D işçi olarak çalışıyorum. Kronik rahatsızlığım var ve bunu insan kaynaklarına bildirmeme rağmen yine de dönüşümlü çalışılacak denip işe çağırıyorlar. Ben görüşmemde ücretsiz izin dahil bir anlaşmaya varamazsam 8 yıllık çalışmam boşa gider mi, tazminatımı alabilir miyim? İşsizlik parasına başvurabilir miyim?
Cevap: Bu durumda sağlık raporu alabilirsiniz. Eğer kendi isteğiniz ile işten ayrılırsanız maalesef tüm haklarınız boşa gider ve tazminat da alamazsınız. Kendi isteğiniz ile ayrıldığınız için de işsizlik maaşından da yararlanamazsınız.
6
ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM ÜCRETSİZ DEĞİL
Soru: SGK’lı vatandaşa yoğun bakım, tedavi, ücretsiz. Bunun süresi kaç gündür? Çoğu zaman özel hastanelerde yoğun bakımdaki hastayı bir bahaneyle hemen servise alıyorlar. Servise aldıklarında da özel sigorta için hemen para işlemeye başlıyor; çünkü yoğun bakım ücretsiz. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Hakan Atlatmak
Cevap: Özel hastanede yoğun bakımın bir süresi yok ve uygulamada, ‘yoğun bakım hali bitene’ kadar diye geçer. Bundan sonrasında hastanın tedavisi özel hastanede devam edecekse, hastane odayı çıkartır ve tedavisine devam eder. Hastanın özel sigortası yoksa ve hastanenin isteyeceği bedeli karşılamak istemezse, devlet hastanesinde tedavisine devam edebilir. Özel sigorta açısından bakarsak yoğun bakım özel hastanede tamamen ücretsiz değil. Hastanelerin fark ücreti alma hakları var ve özel sigorta bu farkı öder. Şöyle ki, yoğun bakımda devletin ödediği bir tutar vardır ve özel sigorta da bunun üzerini öder.
7
ÇALIŞANIN MAAŞINI TAM YATIRACAKSINIZ
Soru: Kronik hastalığı olan 2 emekli çalışanımıza koronavirüs sebebiyle geçen hafta izin verdik. İşe gelmedikleri günler raporlu mu sayılacaklar, maaşlarını nasıl hesaplayacağız? Kısa çalışma ödeneğinde çalışana brüt maaşının yüzde 60’ı devlet tarafından ödenecek. Hesapladığımızda da bu rakam net maaşın yüzde 80’ine denk geliyor. Net maaşın eksik kalan kısmını işverenin ödemesi gibi bir zorunluluk var mı?
Ferda Kolemenoğlu
Cevap: Kamuda çalışanlar izinli sayılıyor ama özel sektörde böyle bir durum söz konusu değil. Nasıl bir yol izleyeceğinize çalışanınızla ortak karar verebilirsiniz. Yıllık izinden sayarsanız, maaşının tamamını ödemek durumundasınız. Çalışan raporlu olsa da yine de maaşını tam yatırmak durumundasınız. Kısa çalışma ödeneğinde net maaşın üzerini yani, devletin ödediğinin üzerine karşılamak gibi bir zorunluluk yok.