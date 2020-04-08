Emekliler dikkat! İşte kısa çalışma ödeneği detayı

ÜCRETSİZ İZİN KISA ÇALIŞMAYI ETKİLER



Soru: Salgından dolayı şirketim kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmaya karar verdi. Ben 8 yıldır şirkette çalışıyorum, ancak mart ayında 30 gün ücretsiz izin aldım. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor muyum? 60 gün hizmet akdi ne demek bilmiyorum?



Uğur Berberoglu



Cevap: Bir yıl içinde toplam bir ayı aşmayan ücretsiz izin süresinde çalışanların bazı hakları baki kalmakta. Ama bir başka açıdan bakıldığında da ücretsiz izin iş kanunumuzda yok. Olmadığı için de iş sözleşmesinin bittiği anlamına geliyor. Eğer sizin iş sözleşmeniz devam ediyorsa ve işvereniniz kısa çalışma ödeneğine başvurduğunda işçi listesinde sizin de adınız varsa o zaman kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirsiniz. Eğer adınız yoksa yararlanamazsınız. Kısa çalışma ödeneğinden 60 gün hizmet şartına gelince, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olmanız, yani o işyerinde son 60 gündür çalışıyor olmanız ve maaşınızdan işsizlik sigortası kesiliyor olması anlamına geliyor.