Emekli maaş farkları yattı mı? 2020 SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaşı ödeme tarihleri
Emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Temmuz zam oranı haziran enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekliler zamlı aylıklarını alacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihlerinde birlikte ödeneceğini bildirdi.
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Emekli maaş ödemeler her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde emekli maaş farkları ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz’a kadar tamamlanacak.
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıklarının SSK'lı emeklileri için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.