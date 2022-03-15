Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2022 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi için geri sayım

BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım:



2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli” diyor.



Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte yüzde 30.5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim.