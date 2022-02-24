Elif Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı hakkında bilgiler

Elif Karlı’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Alişan ile Hayat Gülümse programına katılan Elif Karlı, profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. 1993 yılında Cengiz Karlı ile dünya evine giren sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu bulunuyor.
1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalgı eğitimi aldı.
Profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. Yakın arkadaşıyla çalışmalarını birlikte gerçekleştiren Elif Karlı’ya, Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı.
2009 yılında ‘‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi ve albümüyle başarı kazandı.
1993 yılında evlenen sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu vardır. Şarkıları ile sevilen sanatçı albüm çıkarmaya devam ediyor.