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Elif Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı hakkında bilgiler

#Elif Karlı#Cengiz Karlı#Alişan İle Hayata Gülümse

Elif Karlı merak edilen isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayat Gülümse programının bugünkü konuğu ünlü isim Elif Karlı oldu. Hafta içi yayınlanan gündüz kuşağı programına katılan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Peki, Elif Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elif Karlı ve eşi hakkında bilgiler

1/2Elif Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı hakkında bilgiler

Elif Karlı’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Alişan ile Hayat Gülümse programına katılan Elif Karlı, profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. 1993 yılında Cengiz Karlı ile dünya evine giren sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu bulunuyor.

2/2ELİF KARLI KİMDİR

ELİF KARLI KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalgı eğitimi aldı.

Profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. Yakın arkadaşıyla çalışmalarını birlikte gerçekleştiren Elif Karlı’ya, Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı.

2009 yılında ‘‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi ve albümüyle başarı kazandı.

1993 yılında evlenen sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu vardır. Şarkıları ile sevilen sanatçı albüm çıkarmaya devam ediyor.

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#Elif Karlı#Cengiz Karlı#Alişan İle Hayata Gülümse