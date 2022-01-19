Elektrik ve doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı kimlere verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Elektrik ve doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde sağlanması beklenen doğalgaz ve elektrik desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. "dedi. Elektrik desteği almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturası ile PTT şubelerine gitmesi gerekecek.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.
Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak.
Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.
Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.
Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.
|Evde yaşayan kişi sayısı
|Yardım Tutarı (TL)
|1-2 kişi
|103
|3 kişi
|137,33
|4 kişi
|171,67
|5 kişi
|206
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.
Bakan Yanık, daha önce yaptığı açıklamada "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
|Evde yaşayan kişi sayısı
|Yardım Tutarı (TL)
|1-2 kişi
|103
|3 kişi
|137,33
|4 kişi
|171,67
|5 kişi
|206