El Kızı dizisi yayınlanmayacak, yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışı merakta bıraktı
Cumartesi akşamları ekrana gelen El Kızı dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. El Kızı dizisinin 11. Bölümü yerine “Maske kimsin sen?” isimli TV programı ekrana gelecek. Dizinin yerine programı yayın akışında gören izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, El Kızı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşı sonrası bazı diziler ekran macerasına ara verdi. Son olarak 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Elkızı dizisi setlere ara veren yapımlardan oldu. Kadrosunda Sevda Erginci; Perihan Savaş; İsmail Ege Şaşmaz; Sedef Avcı; Münircan Cindoruk; Gökçe Akyıldız’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi paylaşıldı.
EL KIZI 10. BÖLÜM ÖZETİ
Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.
Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.
Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...
Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.
Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.
Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...
Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.