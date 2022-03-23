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Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Ekin Uzunlar şarkıları

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Karadeniz müziğinin sevilen sesi Ekin Uzunlar, Öptüm Nefesinden şarkısıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Sempatik tavırlarıyla da çok beğenilen Ekin Uzunlar, samimi yorumlarıyla ve kemençesiyle 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki, Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ekin Uzunlar şarkıları...

1/3Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli İşte sevilen Ekin Uzunlar şarkıları

Kemençesiyle seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla son dönemlerin en çok dinlenen yeteneklerinden biri olan Ekin Uzunlar, içten ve samimi yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ekin Uzunlar saşkıları ve biyografisi...

2/3EKİN UZUNLAR KİMDİR

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

3/3EKİN UZUNLAR ŞARKILARI

EKİN UZUNLAR ŞARKILARI

Öptüm Nefesinden

Hüznün Gemileri

Geliyorum Yar

Son Bir Kez

Göze Geldik

Zindan

Duy Sesimi

Hediye

Alışamadı Gönlüm

Adı Sensin Bilsinler

En Büyük Günahımsın

Bahar (Mustafa Ceceli düet)

Simsiyahım (Sinan Akçıl düet)

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