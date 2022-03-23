Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Ekin Uzunlar şarkıları

Kemençesiyle seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla son dönemlerin en çok dinlenen yeteneklerinden biri olan Ekin Uzunlar, içten ve samimi yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ekin Uzunlar saşkıları ve biyografisi...
Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.
Öptüm Nefesinden
Hüznün Gemileri
Geliyorum Yar
Son Bir Kez
Göze Geldik
Zindan
Duy Sesimi
Hediye
Alışamadı Gönlüm
Adı Sensin Bilsinler
En Büyük Günahımsın
Bahar (Mustafa Ceceli düet)
Simsiyahım (Sinan Akçıl düet)