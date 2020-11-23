Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu

Geçtiğimiz aylarda kavga skandalı ile gündeme gelen Halil Sezai ise, ekim ayında listenin ikinci sırasında yer aldı. Medya patronu Acun Ilıcalı, söz yazarı ve besteci Şehrazat ile yaşadığı polemik ve yeni platformu için yaptığı çalışmalar ile gündemdeki yerini aldı.