EDHO oyuncularından Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler

BAHAR SİNCANLI KİMDİR? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar Sincanlı karakterine Pelin Akil hayat ver alıyor.



PELİN AKİL KİMDİR?



Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. Pelin Akil ilk çıkışını FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yakaladı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı. Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine hayat verdi. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. 2015'te Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra ATV de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV de yayınlanan Çember, Suskunlar gibi projelerde yer aldı. Aynı projelerde de bulunduğu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 Eylül ayında nikah masasına oturdu.