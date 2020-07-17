Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı, sosyal medyadan sürekli vefat eden oğlu ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Bunun üzerine ünlü ismin takipçileri, Pars'ın neden hayatını kaybettiğini merak ediyor. Peki, Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hastalığı neydi? Pars Tan neden öldü?
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Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda 'Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz' demişti. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.
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2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, o dönem yaptığı açıklamada oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.
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Canlı yayında yaptığı açıklamada; "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz' demişti.
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LENFOMA NEDİR?
Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.
Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir.
Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Lenfoma kür şansı olan yani tedavi sonrası tekrarlamayacak kanserlerden biridir. Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde %95’e kadar başarı sağlanabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilir. Lenfoma tedavisinde dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaların amacı lenfomanın tansiyon, şeker vb. kontrol edilebilen kronik bir hastalık haline gelmesidir.