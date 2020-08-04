Duygu Özaslan aşka geldi! Basketbolcu sevgiliyle ilk poz
Dizi, sahne ve spor dünyasının yıldızları son 3 aya aşklarıyla damga vurdu. Yeni sevgililerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Dizi, sahne ve spor dünyasının yıldızları son 3 aya aşklarıyla damga vurdu. Yeni sevgililerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Magazin sitelerinde günlerce yayınlanan bu kareler rekor sayıda yorum aldı. Bazı çiftlere ‘çabuk ayrılırlar’, bazılarına da ‘kesin evlenecekler’ yorumları yapıldı.
Merve Boluğur ve Burak Dayı
Merve Boluğur ile ‘kumralım’ dediği sevgilisi Burak Dayı’nın aşkı bir ay önce sosyal medya aracılığıyla başladı.
Cedi Osman ile Ebru Şahin
Instagram alemi en çok NBA’li basketçi Cedi Osman ile Ebru Şahin aşkına yorum yapmayı seviyor. Ancak Cedi Osman hayranları Ebru Şahin’i epey kıskanmış durumda. Ünlü çift için sorulan soru şu; 'Cedi, Amerika’ya dönünce Ebru ne yapacak? Mesafe bu aşkı güçlendirir mi, bitirir mi?'
İvana Sert ve Sezer Dermenci
İvana Sert 3 haftadır Sezer Dermenci ile birlikte. Takipçileri İvana’yı “Dikkat et, hemen ‘ruh ikizim’ deme” şeklinde uyarıyor. İvana bir önceki sevgilisine ‘ruh ikizim’ demiş, sonra ayrılmıştı.
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